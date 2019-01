30.01.2019

Gesperrtes Nummernschild

Kennzeichen aus Versehen vergeben

Ein Fehler mit Folgen ist in der Zulassungsstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg passiert. Die Behörde stellte das Nummernschild AIC-HH-88 aus, das eigentlich aufgrund nationalsozialistischer Bedeutungszuweisungen gesperrt ist. Am Dienstag bemerkte eine Passantin in Augsburg das Fahrzeug mit dem besagten Kennzeichen und meldete es. Jetzt soll es schnell umgetauscht werden. (sry)"Region Augsburg Seite 33

