vor 5 Min.

Gesucht: Älteste Heizungspumpe im Wittelsbacher Land

Fachstelle für Klimaschutz schreibt ungewöhnlichen Wettbewerb aus. Es winken insgesamt 1300 Euro Tauschprämie

Heizungspumpen gehören zu den größten Stromfressern in einem Haushalt. Moderne Pumpen verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger elektrische Energie. Auf dieses Einsparpotenzial will die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Aichach-Friedberg mit einem Wettbewerb aufmerksam machen: Sie sucht die älteste Heizungspumpe im Landkreis.

Mitmachen können Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern mit funktionstüchtigen, ungeregelten und im Betrieb befindlichen elektrischen Serienmodellen, die älter als 20 Jahre sind und nicht gewerblich genutzt werden. Die Pumpe darf nicht bauseits im Gerät oder Kessel eingesetzt sein und muss im Landkreis betrieben werden. Art, Fabrikat und Typ, Leistung sowie Datum des Einbaus der Pumpe müssen nachgewiesen werden. Mitzuschicken sind bei der Bewerbung außerdem Rechnungen, Gebrauchsanweisungen sowie Fotos von der Heizungspumpe, des Typenschilds und der Heizung. Teilnehmer können diese Informationen per E-Mail mit dem Stichwort „Pumpe“ an klimainfo@lra-aic-fdb.de oder per Post an das Landratsamt Aichach-Friedberg, SG 12 Fachstelle für Klimaschutz, Münchener Straße 9 in Aichach senden. Die Erst- und Zweitplatzierten verpflichten sich, die alte Heizungspumpe gegen eine neue auszutauschen.

Für die älteste Heizungspumpe erhält der Eigentümer eine Tauschprämie für eine Heizungspumpe der besten Energieeffizienzklasse inklusive Einbau im Wert von 600 Euro, für den zweiten Platz gibt es eine Tauschprämie von 400 Euro. Die Eigentümer der weiteren zehn ältesten Pumpen bekommen einen Gebäude-Check-Gutschein im Wert von jeweils 30 Euro.

Einsendeschluss ist der 22. Oktober, verkündet werden die Gewinner Anfang Dezember. Ansprechpartnerin ist Fatma Friedrich, Telefon 08251/92-315. (dehe)

