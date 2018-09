05:32 Uhr

Gesund ist das Motto der Paarkunst

Vertreter der sechs Kommunen, die sich heuer an dem Kunstprojekt "Paarkunst Gesund" beteiligen, präsentieren das aktuelle Plakat.

Sechs Anliegerkommunen haben ein vielfältiges Programm zu diesem Thema ausgearbeitet. Dabei geht es um die eigene Mitte ebenso wie um das Gesicht der Depression

Von Gerlinde Drexler

Aichach-Friedberg Sorgenfresser, Tanz und Gesang, Ausstellungen, Workshops und Kabarett: Das Programm des interkommunalen Kunstprojektes Paarkunst ist vielfältig. Die Aktion, an der sich heuer sechs Anliegerkommunen entlang der Paar beteiligen, findet zum elften Mal statt. Eröffnet wird die Paarkunst am Mittwoch, 3. Oktober, mit einer Matinee im Cineplex-Kino in Aichach. Gezeigt wird „Alles steht Kopf“, ein Animationsfilm über Gefühle. Passend zum Motto der Paarkunst, das heuer mit „Gesund“ überschrieben ist.

Am Schlagwort „Gesund“ orientieren sich alle Veranstaltungen, die die beteiligten Kommunen ausgearbeitet haben. Gesundheit und Fernost verknüpft zum Beispiel die nördlichste beteiligte Kommune, Schrobenhausen im Nachbarlandkreis. Unter dem Titel „Shiatsu steigert die Lebensqualität“ können Teilnehmer erfahren, wie sie durch Bewegung wieder ins innere Gleichgewicht kommen. Um „China – Tradition und Moderne“ dreht sich eine Ausstellung in der städtischen Galerie im Pflegschloss. Gezeigt werden dort analoge Arbeiten der Fotoingenieurin Pe-Lin Neven Du Mont. Sie ist die Ehefrau von Reinhold Neven DuMont, dem letzten lebenden Enkel des Malers Franz von Lenbach, bekanntlich ein gebürtiger Schrobenhausener. Begleitend zur Ausstellung gibt es einen Vortrag über Tee mit anschließender Teezeremonie. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

Bereits am Vorabend der Paarkunst-Eröffnung wird die Ausstellung „Gesicht zeigen“ im Aichacher Rathaus erstmals präsentiert. Fotograf Alexander Andres macht mit Charakterporträts die Krankheit Depression sichtbar. Mit „Gesund gelacht“ erwartet die Besucher des Medizinkabaretts Peter & Tekal im Aichacher Pfarrzentrum ein kurzweiliger Abend.

Einen ganz anderen Ansatz haben das Stadtmuseum Aichach und die Volkshochschule. Unter der Prämisse, dass Tanzen gesund sei, bietet das Stadtmuseum Führungen durch die Ausstellung „Landlerisch“ an. Mit dem Vortrag „Essen to go“ und einem Schnuppertag bei einem Outdoorfitnesskurs beteiligt sich die Volkshochschule.

In Dasing fallen die Veranstaltungen zur Paarkunst genau auf den Wahlsonntag, 14. Oktober. Damit sich in der Schule, in der auch die Wahlkabinen stehen, nicht alles nur darum dreht, ist die Enthüllung eines Kunstwerkes geplant. Außerdem basteln Kinder hier in der Kokolores-Werkstatt, und im Heimatmuseum zeigen alte Fotos den Wohlfühlort „Gemeinde Dasing“.

Wie man von der ersten Textidee zur ausgefeilten Performance kommt, lernen die Teilnehmer eines Poetry-Slam Workshops in Friedberg. Ein Auftritt am Abend vor Publikum gehört auch dazu.

Mehrere Gelegenheiten zum Singen bieten die Kissinger Vereine und Chöre. Unter dem Motto „Kissing singt“ können sich alle Musikliebhaber beteiligen. Die jeweiligen Termine werden über einen Flyer, die Gemeinde und die Öffentliche Bücherei bekannt gegeben. Musikalische Reiseerinnerungen packen Christiane Friedrich und Susanne Weis bei ihrer Erzählung für zwei Bratschen aus. Auch Mering geht das Thema Gesund mit Poesie- und Klanggenuss sowie einem „Blick durch die Rosarote Brille“ an.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sagte bei der Vorstellung des Programms: „Ich glaube nicht, dass es in Bayern ein solch interkommunales Projekt gibt wie unseres.“ Kühbach hat sich heuer ausgeklinkt, wird aber im kommenden Jahr wieder dabei sein. Auch die Gemeinde Hohenwart (Kreis Pfaffenhofen) bekundete für 2019 bereits Interesse an einer Teilnahme.

Das Programm der Paarkunst

AICHACH

Eröffnung Eröffnet wird die Paarkunst am Mittwoch, 3. Oktober, um 10 Uhr im Cineplex-Kino in Aichach mit dem Film „Alles steht Kopf“.

Ausstellung „Gesicht zeigen“ mit Porträts des Fotografen Alexander Andres wird am Dienstag, 2. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus eröffnet und ist bis 11. November zu sehen.

Kabarett Das Medizinkabarett Peter & Tekal tritt am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Stadtmuseum Eine Führung durch die Ausstellung „Landlerisch“ bietet das Stadtmuseum am Dienstag, 6. November von 16 bis 17 Uhr an.

Lesung Unter dem Titel „Für immer zuckerfrei“ stellt Moderatorin Anastasia Zampounidis am Donnerstag, 15. November, in der Buchhandlung Rupprecht ihr Buch vor. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Volkshochschule Über „Essen to go“ referiert Oecotrophpologin Marlies Schwän am Donnerstag, 8. November, von 20 bis 21.30 Uhr in der Vhs-Geschäftsstelle (Steubstraße 3). Treffpunkt zum Schnuppertag beim Outdoorfitnesskurs ist am Sonntag, 23. September, um 8.30 Uhr der Parkplatz bei Schloss Blumenthal.

DASING

Ausstellung Unter dem Titel Wohlfühlort „Gemeinde Dasing“ zeigt der Heimatkundliche Kreis am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 18 Uhr im Heimatmuseum in der Bahnhofstraße Fotos, die den Wandel dokumentieren.

Gestalten In der Kokolores-Werkstatt in der Aula der Grund- und Mittelschule Dasing basteln Kinder am Sonntag, 14. Oktober von 15 bis 17 Uhr bunte Traumfänger.

FRIEDBERG

Workshop Einen kostenlosen Poetry-Slam Workshop bietet Pauline Füg aus Würzburg am Mittwoch, 10. Oktober, ab 14.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg an. Die Auftritte beginnen um 19.30 Uhr.

Gestalten „Eine Hand voll Ton“ heißt der Kurs, bei dem die Teilnehmer am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Salon auf Zeit, Herrgottruhstraße 1, zu meditativen Klängen mit Ton arbeiten.

KISSING

Gesang Kissinger Vereine und Chöre haben vom 3. Oktober bis 17. November ihre Türen geöffnet und laden Musikliebhaber ein, mitzumachen und mitzusingen. Die Termine werden auf der Homepage der Gemeinde und in der Bücherei bekannt gegeben.

Kunstobjekte Sorgenfresser heißen die kleinen Kunstobjekte, die vom 3. Oktober bis 17. November in der Bücherei von verschiedenen Handarbeitsgruppen gestaltet werden.

Musik „Zwei auf einen Streich“ lautet der Titel einer musikalischen Erzählung für zwei Bratschen am Sonntag, 14. Oktober, um 15 Uhr in der Öffentlichen Bücherei.

Malwettbewerb Bezug nehmend auf den Eröffnungsfilm drücken Schüler der Grund- und Mittelschule bei einem Malwettbewerb ihre Gefühle aus. Der Wettbewerb läuft vom 27. Oktober bis 17. November. Die Preisverleihung ist am 17. November um 11 Uhr in der Öffentlichen Bücherei.

MERING

Vortrag Die Wirkung von Farben erläutert Juliane Wanner am Dienstag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr in ihrem Vortrag „Der Blick durch die Rosarote Brille“ in der Bücherei, Bachstraße 1.

Poesie „Reisende muss man aufhalten“ ist das Motto am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Bücherei. Jürgen Schwilski geht den Gedanken des Pendlers Fuko auf den Grund.

Musik Das Duo Meerbaum und Saitenwind tritt am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der örtlichen Bücherei auf.

SCHROBENHAUSEN

Fernost „Shiatsu steigert die Lebensqualität“ heißt eine Veranstaltung, die am Mittwoch, 17. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbücherei, Gerolsbacher Straße 19, stattfindet. Um „China - Tradition und Moderne“ dreht sich vom 28. Oktober bis 25. November eine Ausstellung in der Städtischen Galerie im Pflegschloss. Pe-Lin Neven Du Mont zeigt analoge Fotografien und hält einen Vortrag mit Teezeremonie.

Internet www.paarkunst.de

