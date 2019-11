vor 28 Min.

Gewebte Reime und Verse

Wiesenbacher Textilkünstlerin Andrea Dresely präsentiert ab Sonntag ihre gewebten Miniaturen im Gempfinger Pfarrhof

Andrea Dresely verwebt poetische Texte. Mit Leidenschaft, so die Textilkünstlerin aus Wiesenbach, ist sie seit vielen Jahren auf der Suche nach Worten, Versen, Texten und Reimen, deren Tragweite sie in gewebten Miniaturen offenlegt. Vor zwei Jahren waren ihre Werke und Installationen an mehreren sakralen Orten in Augsburg ausgestellt. Diesen literarisch gewebten Arbeitsvorgang hat die Künstlerin fortgeführt und weiterentwickelt und stellt am Wochenende im Gempfinger Pfarrhof beim Rain/ Lech (Kreis Donau-Ries) aus.

Zu Wort und Gewebe kommen Textauszüge bekannter und weniger bekannter Künstler, deren unterschiedliche Intentionen Dresely Raum, Gestalt und Farbigkeit verleiht. Die besondere Aura der Räumlichkeiten des Gempfinger Pfarrhofs samt dem Stadl kommen ihrer Kunst sehr entgegen. Neben den gewebten Miniaturen zeigt die Künstlerin ihre handgewebten und handgefärbten Teppiche sowie diverse Skizzen und Studien.

Die Kunsthistorikerin Gertrud Roth-Bojadzhiev übernimmt die Einführung, Martin Fogt, Radiosprecher beim Bayerischen Rundfunk, rezitiert die jeweiligen Texte, und das Ensemble Zigibatro sorgt für die musikalische Begleitung. In der Woche vom 18. bis zum 23. November bietet die Künstlerin einen Workshop für Schüler und Lehrer an. Ausgehend von einem poetischen Text, besteht die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eine Collage zu gestalten. (vj)

Vernissage am 15. November um 19 Uhr im Gempfinger Pfarrhof (Am Badfeld 1a) in Gempfing. Öffnungszeiten: Sonntag, 17. November und 24. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Finissage am Freitag, 29. November, um 18 Uhr. Anfrage wegen Führung oder Workshop: kontakt@andreadresely.com oder 08276/1765.

