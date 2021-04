vor 17 Min.

Gewerbepark: Bis zu 100 neue Arbeitsplätze werden geschaffen

Plus Im ausverkauften interkommunalen Gewerbepark von Aichach und Dasing am Gallenbacher Berg wird weiter gebaut. Eine Firma soll etwa 100 Arbeitsplätze schaffen.

Von Johann Eibl

Die wirtschaftliche Entwicklung beim Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land bietet keinerlei Anlass zur Klage. Wie bei der ersten Verbandsversammlung in diesem Jahr am Donnerstag zum Ausdruck kam, werden voraussichtlich im Jahr 2023 alle Schulden beglichen sein. Klaus Habermann, der Bürgermeister von Aichach und Vorsitzende dieses Verbandes, stellte einen anderen wichtigen Aspekt heraus: "Wir sind ausverkauft." Damit meinte er: Sämtliche Flächen in diesem Gebiet in den Gemarkungen Gallenbach (Aichach) und Laimering ( Dasing) sind verkauft. Und was ebenfalls von großer Bedeutung ist: Die Bautätigkeiten im Gewerbepark Acht300 gehen rege weiter.

