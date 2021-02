06:31 Uhr

Gewerbeschau Wila in Aichach wird wegen Corona verschoben

Plus Auch die Oldtimerschau soll später stattfinden. Den Ostermarkt am Sisi-Schloss dagegen sagt die Stadt Aichach wegen der Corona-Pandemie jetzt schon ab.

In diesem Jahr findet die Gewerbeschau Wila zum zehnten Mal statt. Allerdings nicht wie geplant vom 16. bis 18. April. Wegen der unsicheren Ausgangslage infolge der Corona-Pandemie werde die Schau auf das erste Oktoberwochenende verschoben, teilt die Stadt Aichach mit.

Momentan sei einfach nicht absehbar, welche Auflagen und Einschränkungen es im April geben wird, heißt es in der Pressemitteilung zur Begründung. Um Planungssicherheit zu haben, erscheine ein Termin im Herbst sinnvoll – auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt niemand weiß, wie sich die Situation dann darstellen wird. Auch den Besuchern wolle man eine Veranstaltung bieten, die einerseits sicher ist, aber eben auch ein Erlebnis verspricht.

Bei der Wila präsentieren sich sonst 90 Aussteller

Bürgermeister Klaus Habermann sei sich sicher, dass die Entscheidung auch den Gewerbetreibenden entgegenkommt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Wila solle eine gute und erfolgreiche Plattform für die Unternehmen aus Aichach und Umgebung sein. Aktuell wären viele eventuell unsicher, ob sie mitmachen sollen.

Denn auch zum zehnten Jubiläum der Wila will Veranstalter Bernd Böhme eine Vielfalt an Fachbetrieben aus den Bereichen Haus und Garten, Freizeit und Technik, Handel, Handwerk und Dienstleistungen in Aichach präsentieren. An den üblicherweise drei Tagen sind sonst rund 90 Aussteller dabei.

Oldtimerschau in Aichach soll Anfang Mai stattfinden

Und noch eine weitere Veranstaltung wird verschoben: Die Oldtimerschau findet jetzt am Sonntag, 2. Mai, statt, nicht wie bisher geplant am 28. März. Auch hier hoffen die Veranstalter – die Stadt Aichach zusammen mit dem Motorsportclub Lech-Schmuttertal e.V. – auf eine Besserung der Lage bis Anfang Mai. Die beliebte Autoschau mit Rundfahrt zog in den Vorjahren Hunderte Besucher auf den Aichacher Stadtplatz. Natürlich werde für die Veranstaltung heuer ein corona-konformes Konzept erarbeitet, betont die Stadt.

Die Oldtimerschau in Aichach soll Anfang Mai stattfnden. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Wie schon im vergangenen Jahr fallen aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens aber auch einige Veranstaltungen in Aichach aus.

Ostermarkt-Aussteller können Waren in Geschäften präsentieren

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss hätte am 6. und 7. März stattfinden sollen. Aufgrund der unsicheren Lage – noch steht nicht fest, ob es Mitte Februar zu Lockerungen des Lockdowns kommt – entfällt er. Allerdings ist wie schon beim Weihnachtsmarkt geplant, dass in einigen Geschäften in Aichach Waren von Ausstellern des Ostermarktes angeboten werden. Nähere Infos dazu folgen in Kürze, so die Stadt.

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss ist abgesagt. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Abgesagt ist außerdem die öffentliche Stadtführung am Sonntag, 14. Februar. Und auch das Kultur-Café findet im Februar nicht statt. (AZ)

