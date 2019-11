vor 23 Min.

Gewerkschaft Verdi ehrt treue Mitglieder

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden jetzt Jubilare des Verdi-Ortsvereins Aichach-Friedberg geehrt. Gewerkschaftssekretär Rudi Kleiber begrüßte die Jubilare und ihre Angehörigen. Sie hätten den Grundstein für die heutigen Arbeitsbedingungen, Tarife und die Gewerkschaft gelegt, so Rudi Kleiber. Es ging unter anderem um Themen wie die staatliche Rente, die laut Kleiber als soziale Absicherung des Alters unter die Räder zu kommen drohe. Auch das Thema bezahlbarer Wohnraum beschäftigt die Gewerkschaft. Es sei an der Zeit, den sozialen Wohnungsbau mehr zu fördern, so Kleiber. Er begrüßte die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Raum Augsburg. Gleichzeitig gebe es einen Anstieg der Aufstocker, also der Menschen, deren Einkommen nicht zum Leben reicht. Verdi kritisierte befristete Arbeitsverhältnisse und den Einsatz von Leiharbeitnehmern.

Wer in den Jahren 1994, 1979 und 1959 in die Gewerkschaft eingetreten ist und noch immer in Verdi organisiert ist, der habe viel verstanden von der Gesellschaft und davon, was sie zusammenhält, erklärte Rudi Kleiber. Geehrt wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverein Aichach-Friedberg folgende Mitglieder: Ludwig Dermühl (Todtenweis), für 40 Jahre Robert Kurz (Aindling), für 25 Jahre Christine Kardelke (Merching), Hans Kunzmann (Mering), Jürgen Schorer (Kissing) und Konrad Treffler ( Aichach). (AN)

Themen folgen