Gibt’s zu viele Enten am Mandlachsee?

Das beklagen zumindest die Angler. Wasservögel sind aber nicht das einzige Thema der Gemeinderäte im Pöttmeser Bauausschuss.

Von Ulrike Eicher

Am Mandlachsee bei Handzell gibt es mittlerweile zu viele Enten – das zumindest hat der Angelsportverein Pöttmes in einem Schreiben an die Gemeinde beklagt, mit dem sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag befasst hat. Der Verein habe darum gebeten, dass sich ein Jäger des Problems annimmt, sagt Peter Fesenmeir vom Bauamt Pöttmes. Dem hat der Bauausschuss zugestimmt: Der Jagdpächter werde nun damit beauftragt, den Bestand nach der Schonzeit auf ein „verträgliches Maß“ zu reduzieren, so Fesenmeir.

Sanierung der Staatsstraße Nach den Sommerferien steht die Sanierung der Staatsstraße 2035 im Bereich von Handzell bis Pöttmes an – dabei wird auch der Kreuzungsbereich zur Augsburger Straße und Augsburger Greppe in Pöttmes erneuert. Im Zuge dessen will die Gemeinde die ersten zehn bis 15 Meter der beiden Gemeindestraßen ausbessern, wie der Bauausschuss einstimmig beschlossen hat. „Diese weisen schon gewisse Schäden auf“, sagt Fesenmeir. Die Kosten für die Maßnahme werden auf rund 25000 Euro geschätzt.

Bedarf der Feuerwehren Die Feuerwehren des Marktes Pöttmes haben im Bauausschuss eine Reihe von Dingen präsentiert, die beschafft werden müssen. Darunter ein Beamer mit Leinwand, ein Funkempfänger, ein Saugschlauch oder Kleidungsstücke. Die Marktgemeinde Pöttmes übernimmt dafür die Kosten in Höhe von rund 12000 Euro.

Streusalz und Bauhoffahrzeuge Die Marktgemeinde möchte jetzt schon Streusalz für den kommenden Winter bei einer Firma aus Baden-Württemberg bestellen – zum Preis von 57 Euro netto pro Tonne. Der Pöttmeser Bauhof hat eine Lagerkapazität für Streusalz von insgesamt 200 Tonnen. Außerdem verkauft der Bauhof für 13000 Euro einen gebrauchten Unimog an eine Affinger Firma, nachdem bereits ein neuer beschafft worden ist. Zusätzlich angeschafft werden soll in Pöttmes ein Kastenwagen für den Bauhof für rund 26000 Euro.

Neues Schützenheim Im Zuge des Neubaus des Schützenheims in Gundelsdorf müssen einige Stellplätze neu gemacht werden. Um diese geplanten Parkplätze gut anfahren zu können, müssen an der betreffenden Stelle die Bordsteine abgesenkt werden. Ein Teil muss auch neu asphaltiert werden. Der Ausschuss beschloss, die Materialkosten dafür zu übernehmen. Der Verein übernimmt die Arbeiten.

Kirchturmuhr Gundelsdorf Pöttmes beteiligt sich an den Kosten des Wartungsvertrags für die Glocken, Läutemaschine und Turmuhr der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Gundelsdorf. Wie der Bauausschuss beschlossen hat, übernimmt die Gemeinde ein Drittel des Betrags, also etwa 100 Euro im Jahr. Dies sei zuletzt auch in Grimolzhausen so gemacht worden, erklärt Fesenmeir: „Und wir wollen das in Zukunft grundsätzlich so handhaben, dass wir ein Drittel dieser Kosten übernehmen.“

Pfarrer-Kapfhamer-Straße Einige Anwohner der Pfarrer-Kapfhamer-Straße in Schnellmannskreuth haben beantragt, dass ihre Straße komplett asphaltiert wird – bisher fehlen gut 100 Meter. Dies sei im Bauausschuss länger diskutiert worden, so Fesenmeir. Der Bauausschuss will nun zunächst eine Kostenschätzung einholen und prüfen, inwieweit die entstehenden Kosten auf die Anwohner umgelegt werden können. Dann soll der Marktgemeinderat sich noch einmal mit dem Thema befassen.

Entwicklungssatzung Stuben Der Pöttmeser Weiler Stuben galt bisher baurechtlich als Außenbereich – was einer weiteren Bebauung im Wege stand. Mit einer Entwicklungssatzung, die bereits mehrmals im Gremium Thema war, soll Stuben zum Innenbereich gemacht werden. Diese Satzung ist nun im Bauausschuss einstimmig beschlossen worden. Relevante Einwendungen dagegen habe es nicht gegeben, sagt Fesenmeir. Die neue Satzung wird nun im Marktboten veröffentlicht und dann rechtskräftig.

Fahrt des Ausschusses Der Bauausschuss unternimmt am 12. Juli seine zweite Besichtigungsfahrt.

