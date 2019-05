vor 50 Min.

Gitarren lassen Kataloniens Sonne scheinen

Das Gitarrenduo Christian Gruber und Peter Maklar stand mit Sprecher Christian Beier in der Turnhalle der Ludwig-Steub-Grundschule auf der Bühne.

Die beiden Musiker Christian Gruber und Peter Maklar erzählen in der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach vor gut 300 Zuhörern gemeinsam mit dem Schauspieler und Sprecher Christian Beier „Das Lied des Torero“

„Das Lied des Torero“ war an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach zu hören. Dieses musikalische Märchen für zwei Gitarren und einen Erzähler mit der Musik namhafter Komponisten wie Joaquin Rodrigo, Manuel de Falla oder Isaac Albeniz ließ für eine Stunde die Sonne Kataloniens in Aichach scheinen.

Erzählt wird darin von Bernardos Großvater, der sein Leben lang leidenschaftlich Gitarre spielte. Eines Tages erzählt er seinem Enkel eine unglaubliche Geschichte aus seiner Kindheit: „Bernardo, als ich so alt war wie du, beschloss mein Vater, dass ich Torero werden sollte ...“

Was nun folgt, lässt den jungen Bernardo ungläubig staunen – Gitarrenstücke, eigene Kompositionen, mit denen man selbst wilde Stiere zähmen kann. Denn genau dieses Kunststück ist Bernardos Großvater gemeinsam mit seinem Freund Carlos damals gelungen und führte schließlich dazu, dass der Junge die ungeliebte Stierkampfschule verlassen und endlich seinen Traum verwirklichen konnte, Musiker zu werden. „Das Lied des Torero“ verknüpft geschickt eine spannende Erzählung mit eindrucksvoller Gitarrenmusik zu einem besonderen musikalisch-literarischen Erlebnis für Zuhörer jeden Alters.

Dargeboten wurde es vom Gitarrenduo Christian Gruber und Peter Maklar, zwei Botschaftern der klassischen Gitarre, die heuer bereits ihr 30. Jubiläum als Gitarrenduo feiern können. Aufmerksam und gebannt verfolgten die gut 300 Zuhörer in der Turnhalle der Ludwig-Steub-Grundschule die Geschichte aus der Feder von Kim Märkl, die vom Schauspieler und Sprecher Christian Beier spannend und gestenreich erzählt wurde. (AN)

