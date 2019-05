vor 41 Min.

Glanzlichter der Kammermusik

Konzert in Aichach

Ein Konzertabend voller Höhepunkte steht am Samstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum St. Michael an: Beim Konzert aus der Arzberger-Classics-Reihe stehen Glanzlichter der Kammermusik auf dem Programm.

Mit dem Klavierquartett von Johannes Brahms in c-Moll op. 60 erklingt ein Meisterwerk des Romantikers. Auch Brahms’ großes Vorbild Ludwig van Beethoven erklingt mit dem Quartett op. 16. Zur Krönung wird noch das Quartett von Robert Schumann op. 47 zu Aufführung kommen. Dargeboten wird dieses Programm von vier Musikern: Neben dem Konzertmeister der Bayerischen Staatsoper, David Schultheiß, der in Aichach schon mehrfach aufgetreten ist, sind noch Clemens Gordon an der Bratsche, Rupert Buchner am Cello und der Pianist Dmitri Vinnik zu hören. Alle Musiker sind Mitglieder der Bayerischen Staatsoper. (AN)

Tickets gibt es bei Arzberger Classics, Telefon 08258/997444 oder online unter www.arzberger-classics.de sowie an der Abendkasse.

Themen Folgen