18.12.2019

Glasbläser macht Christbaumkugeln

Weihnachtsmarkt bei Familie Eberle in Obergriesbach

Bereits zum 20. Mal engagieren sich die Familie Eberle in Obergriesbach und Freunde mit ihrem Weihnachtsmarkt für eine soziale Einrichtung. Wie in den vergangenen Jahren geht der Erlös an den Bunten Kreis, den Förderverein der Kinderklinik Augsburg. Am Samstag, 21. Dezember, ist der Markt im Hof der Familie Eberle in Obergriesbach ab 16 Uhr geöffnet.

Die Besucher erwartet ein kulinarisches Angebot, das von Flammkuchen über Schupfnudeln, Würstl und Steckerlfisch bis hin zu Kaffee, Kuchen und Glühwein reicht. Glasbläser Hubert Asam zeigt an einem Stand die Kunst des Glasblasens. Dort können Kinder ihre eigene Christbaumkugel blasen und mit nach Hause nehmen. Zudem gibt es eine Tombola mit vielen Preisen. Freunde, Verwandte, Nachbarn und Sponsoren unterstützen die Familie Eberle tatkräftig und tragen damit erheblich zum Erfolg der Spendenaktion für einen wohltätigen Zweck bei. Ebenso die Besucher, die mit ihrer Spende den Spendentopf füllen.

Bunter Kreis ist der Name eines integrierten Nachsorgemodells zwischen Krankenhaus und ambulanter Behandlung für krebs-, chronisch- und schwerst kranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. Mit den Spenden werden zum Beispiel sozialmedizinische Nachsorgeleistungen, tiergestützte Therapien, therapeutische Geräte und vieles mehr finanziert.

Nach Angaben der Stiftung nehmen rund 2000 Familien jährlich die Hilfsangebote des Bunten Kreises in Anspruch. (wak)

