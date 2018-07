14.07.2018

Glasfaser für die Schule?

Hausanschlüsse kosten Millionen

Glasfaser für alle Haushalte und für die Grundschule? Wenn in Rehling alle Haushalte mit Glasfaserkabel angeschlossen würden, würde das nach einem Masterplan insgesamt rund 4,5 Millionen Euro kosten. Bei einem Zuschuss vom 50 Prozent würde die Umrüstung immerhin noch 2,25 Millionen kosten. „Man muss jetzt einmal abwarten, wie sich zu dem Thema alles entwickelt“, berichtete Bürgermeister Rappel. Offen ist auch, ob die Schule im Zuge eines neuen Förderprogramms einen Glasfaseranschluss bekommt. Der Gemeinderat stand nun vor der Frage, ob diese Fördermöglichkeit in Anspruch genommen werden sollte. Die Förderung beträgt 80 Prozent, maximal begrenzt auf 50000 Euro. Das Gremium entschied sich einstimmig dafür, ein Angebot einzuholen. Anschließend kann der Förderantrag gestellt werden. (at)

