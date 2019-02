08.02.2019

Glatteis-Unfall bei Höfarten

Auto kommt von Straße ab

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag im Gemeindebereich Schiltberg bei Glatteis von der Straße abgekommen. Er war gegen 8.45 Uhr auf der Kreisstraße AIC2 von Buxberg in Richtung Höfarten unterwegs. Etwa auf halber Strecke kam er laut Polizei in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Er prallte in einen Schneehaufen, danach schleuderte der Wagen zurück auf die Kreisstraße. Nachdem er sich mehrfach gedreht hatte, blieb er auf der Gegenspur stehen. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schrobenhausen gefahren. Am Auto entstand ein Schaden im niederen vierstelligen Bereich. (nsi)

