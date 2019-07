vor 2 Min.

Glaube und Hoffnung in Musik getaucht

In der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum sind die Reihen beim Gospelkonzert dicht besetzt

„In Your Name We Are Here“ – dieses Intro sang der Chor St. Severin aus der gleichnamigen Pfarrei in Garching in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Leidenschaftlich und aus tiefster Seele gesungen, ging es am Samstagabend um Gotteslob und die Botschaft des Glaubens – aber auch um Hoffnung, Mut und die eigene Kraft, die jeder in sich trägt.

Was ist das Besondere am Gospelgesang? Ist es die Melodie, der freie Rhythmus oder der Text, der meist von der Erlösung aus Leid handelt, was einen als Zuhörer so fasziniert? In den wohltuenden Texten für Herz und Seele wurde eine ganze Bandbreite an Gefühlen angesprochen. Emotionale und sinnliche Balladen sorgten für Momente der Besinnlichkeit sowie des Nachdenkens.

Gospel, das ist die Musik der meist farbigen Kirchengemeinden in den USA. Sie erzählt voller Inbrunst und Rhythmus von Gott, Jesus und christlicher Nächstenliebe. Wer einmal einen solchen Gottesdienst erlebt hat, wird ihn so schnell nicht mehr vergessen. Das Flair dieser besonderen Musik vermittelten die Sänger schon mit den ersten Tönen.

Einem Gebet glich das andächtig und mit passender Symbolik vorgetragene „Thy Will Be Done“. Auch bei fröhlichen und beschwingten Titeln konnten die Sängerinnen und Sänger ihre Begeisterung auf die Zuschauer übertragen. Jedes Lied wurde von Christine Fonday angekündigt und mit ergänzenden Texten über die Hoffnung der Sklaven auf Befreiung und deren Dank erläutert. Als Solistin unterstützte sie den Chor genauso wie Josef Drexler. Chorleiter Rudolf Drexl spielte Begleitmusik auf dem E-Piano und dirigierte trotzdem. Der gebürtige Sielenbacher war Initiator und musikalischer Leiter der Woche der Kirchenmusik, in deren Rahmen das Konzert stattfand.

Es folgte eine bunte Mixtur aus mitreißenden, freudig aufmunternden Liedern sowie Songs mit leisen, gefühlvollen Tönen. Das Lied „Hallelujah", a capella gesungen, rührte das Publikum dabei in besonderem Maße. Zum weiteren Repertoire des Chores gehörten Gospels wie „Bless the Lord", „Who Cares" und „I Will Sing", wo die Freude am Gesang spürbar wurde. Diese Freude sprang wie ein Funke zum Publikum über. Als dann noch als Zugabe „Let the People Go" gesungen wurde, applaudierte das Publikum lautstark. (riem)