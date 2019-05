Glosse: Spargel und Wildsauen zieht es in den Süden

Der Spargel der Firma Lohner ist in Inchenhofen, also im Wittelsbacher Land, daheim. Doch gepflanzt wird er nicht nur dort. Nun zieht es ihn in den Süden. Wen noch?

Was verbindet Wildschweine und Spargel? Nein, falsch getippt. Wildschweine finden zwar Trüffel, lassen sich aber vermutlich nicht auf die Bleichgemüse-Suche abrichten und würden bei der Damm-Durchpflügung dort garantiert eine Riesen-Sauerei anrichten. Aber die borstigen Schweine und der Spargel haben die gleiche Orientierung: Sie wollen mit aller Macht nach Süden!

Auf seinem unaufhaltsamen Zug Richtung Alpen macht die gemeine Wildschwein-Rotte keinen Halt und bringt die Waidmänner im Wittelsbacher Land, die sich in Kanzeln meist erfolglos auf die Lauer legen, regelmäßig um ihre Nachtruhe. Die Donau und andere natürliche Hindernisse haben die wilden Schweine vor Jahren durchschwommen oder hinter sich gelassen. Die Autobahn A8 war kein Problem, der Rubikon „Bahnlinie Augsburg-München“ ist längst überschritten und die Schnellstraße München-Lindau ebenfalls kein Hindernis.

Der Spargel kennt keine Grenzen

Ähnlich ist’s mit dem Spargel. Der sprießt von Jahr zu Jahr südlicher und die Buden sind ihm längst vorausgeeilt. Noch zur Jahrtausendwende war der Gallenbacher Berg Hochburg und inoffizielle Demarkationslinie für die Stangenverkäufer. Das ist mit dem autobahnähnlichen B300-Ausbau längst Geschichte und die Spargelfans müssen schon lange nicht mehr ins Schrobenhausener Land fahren. Bifänge und Folien werden mittlerweile schon hinter der A96 bei Landsberg, also eine Autobahn-Breitenlänge südlicher, gesichtet und das Edelgemüse an Ständen im weiten Umkreis und bis in Garmisch losgeschlagen.

Wo soll dieser unheimliche Süddrang von Wildschwein und Spargel enden? Spätestens, wenn beide in Strangen und Rotten auf der Zugspitze, dem nächsten natürlichen Hindernis, gesichtet werden, wissen wir mehr. Auf der „höchsten“ deutschen Speisekarte waren übrigens beide dort schon mal zu finden.

