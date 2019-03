Glosse: Vorsicht beim Klauen eines Maibaums

Wer ein Mann sein will, der muss schon einen Maibaum klauen. Nicht alle können schließlich ein Buch schreiben.

Es gibt ja so einiges, das ein Mann nach allgemeiner Lesart in seinem Leben einmal zustande gebracht haben sollte. Auf der Liste stehen schöne Dinge wie: einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen und ein Buch schreiben. Nicht alles davon ist einfach. In bayerischen Landen könnte diese Liste eigentlich umgeschrieben werden – weil: So ein Buch zu schreiben, ist ja zum Beispiel wirklich nicht jederManns Sache. Stattdessen sollte ein g’standenes Mannsbild halt einfach mal einen Maibaum geklaut haben.

Das jedenfalls probieren vorwiegend junge Burschen alle Jahre wieder. Recht früh waren in diesem Jahr die Mannen aus dem Raum Aindling unterwegs. Mit Erfolg – oder auch nicht. Das hängt vom Standpunkt ab. Den Baum haben die Aindlinger zwar kassiert, allerdings zu einem hohen Preis. Sie haben nun die Polizei am Hals.

Brauchtum Maibaumklau: Nicht alles ist erlaubt

Der Fall zeigt: Der Weg von der Tradition zur Straftat ist oft kürzer, als gedacht. Im Eifer des Gefechts kann’s schon passieren, dass eine Grenze überschritten wird. Das sollten alle Männer bedenken, die auch einen Maibaum stehlen wollen. Gleichwohl ist zu hoffen, dass die staatsanwaltschaftliche Beurteilung milde ausfällt. Schließlich war’s ja nicht böse gemeint. Brauchtumspflege eben. Es können halt nicht alle Männer Bücher schreiben. Wer sollte die auch alle lesen?

