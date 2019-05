Glosse: Was es mit den Toiletten der Frauen und Männer auf dem Kühbacher Brauereifest auf sich hat.

Männer müssen das mit dem Bieseln noch lernen. Deshalb kommt zu Beginn einer Busreise der Hinweis des Busfahrers: „Männer, auf der Toilette hinsetzen. Die Streuung im Stehen ist stärker als im Sitzen.“ Verstanden. Trotzdem freuen wir Männer uns, wenn wir Pissoirs vorfinden und nicht als Sitzpinkler unser Bier loswerden können. Doch Hilfsmittel in Pissoirs wie Tore oder Fliegen verhindern manchmal nicht, dass Männer-Toiletten aussehen wie Sau.

Wie es auf Frauen-Klos aussieht, erfahren Männer eher selten. Umso erstaunlicher war die Info, die jüngst unsere Redaktion erreichte. In den vergangenen Jahren haben Frauen wie berichtet mehr Unfug als Männer auf den Toiletten des Kühbacher Brauereifests getrieben. Sie haben Klorollen in die Toilette geworfen und Boden und Wände mit Seife beschmiert. Wichtig: Das hat eine Frau gesagt.

Die Münchner Radler vom Club Alpine Skiläufer stoßen an Vatertag beim Brauereifest an. Wie es in diesem Jahr mit der Sauberkeit der Toiletten beim Brauereifest aussieht, ist noch nicht bekannt. Bild: Josef Mörtl

Gretchenfrage: Sind Frauen oder Männer sauberer?

Was war da los? War die Musik im Festzelt so schlecht, dass die Frauen die Party in die Toiletten verlagert haben? Das Wort Kabinen-Party, das man von Fußball-, Handball- und Tennis-Aufstiegsfeiern kennt, bekommt so eine ganz neue Dimension. Musik per Handy machen, Getränk mitnehmen, tanzen: Vier, fünf Frauen haben in so einer Toilettenkabine eine private Tanzfläche. Der Eintritt von 30 Cent für die Toilette, den nur Frauen im vergangenen Jahr bezahlen mussten, hätte sich doppelt gelohnt. Klar, dass bei der Euphorie auch ein paar Klorollen durch die Luft fliegen.

Und die Schmierereien mit der Seife? Ist doch klar: Nach der Party muss eben alles wieder sauber gemacht werden. Was wiederum beweist: Frauen sind doch sauberer als Männer – oder etwa nicht?

