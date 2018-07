12.07.2018

Gockel für Senioren

Bier und Blasmusik gibt’s gratis dazu

Die Stadt Aichach, die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen sowie die Brauerei Kühbach laden auch dieses Jahr laut einer Mitteilung wieder alle Senioren ab 70 Jahren aus dem Stadtgebiet zum geselligen Beisammensein auf dem Volksfest ein.

Die Blaskapelle Sielenbach sorgt für Unterhaltung, damit die älteren Mitbürger am Dienstag, 17. Juli, einen gemütlichen Nachmittag auf dem Volksfest verbringen können. Im Festzelt können sie sich das spendierte Grillhähnchen und die Maß Bier schmecken lassen. „Der Seniorennachmittag auf dem Volksfest ist eine schöne Tradition, die wir auch in Zukunft aufrechterhalten werden“, sagt Bürgermeister Klaus Habermann. Für viele ältere Mitbürger sei es eine willkommene Abwechslung und biete die Möglichkeit, alte Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Für die Stadtteile Edenried, Griesbeckerzell und Sulzbach gibt es einen Bustransfer (siehe Meldung). Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Gegen Vorlage des Einladungsschreibens der Stadt erhalten die Senioren einen Gutschein für eine Maß Bier und ein halbes Hähnchen. Die Stadt bittet um Verständnis, dass die Gutscheine nur an tatsächlich anwesende ältere Mitbürger ausgegeben werden. Sie sind nur zum Verzehr vor Ort im Festzelt vorgesehen. Nach 17 Uhr werden keine Gutscheine mehr ausgegeben.(AN)

Themen Folgen