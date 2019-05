vor 59 Min.

Goldene Hochzeit beim „Zinser“

Das Jubelpaar Resi (mit Blumenstrauß) und ihr Gatte Michael Jakob (rechts daneben), die am Samstag im Kreise ihrer Großfamilie goldene Hochzeit feierten. Mit auf dem Bild die vier Kinder samt ihren Partnern und die mittlerweile insgesamt sieben Enkelkinder.

Viele Jahrzehnte war es auf dem Zinserhof in Rehling Tradition, im Wonnemonat Mai zu heiraten. Bei Michael und Resi Jakob war das genau vor 50 Jahren der Fall. Die beiden feierten kürzlich ihre goldene Hochzeit im Kreis der Familie.

Für den Hochzeitsjubilar Michael Jakob – vielen bekannt auch als Zinser-Michl – war wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag schon das zweite große Fest. Dieses Mal gehörte zu den Hauptpersonen aber auch seine Frau Resi, geborene Jakob aus Unterach, die er vor 50 Jahren an den Traualtar führte.

Ihr Gatte Michael ist nicht nur wegen seines stattlichen landwirtschaftlichen Betriebes weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt. Der Jubilar war früher auch politisch sehr engagiert und trug 18 Jahre lang im Rehlinger Gemeinderat viele Entscheidungen in seiner Heimatgemeinde mit: Der erfolgreiche Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk, der Rathausneubau, die Umgestaltung des Ortskernes und vieles mehr fielen in seine Zeit im Gemeinderat.

Außerdem war er 32 Jahre lang bei der örtlichen Raiffeisenbank als Aufsichtsrat und später als ehrenamtlicher Vorstand der Genossenschaftsbank tätig. In dieser Zeit wurde das Lagerhaus ausgesiedelt und das Bankgebäude neu gebaut. Zudem ist Jakob seit Jahrzehnten in den meisten Rehlinger Vereinen als passives Mitglied eingetragen und hier als großzügiger Spender und Unterstützer bekannt.

Die standesamtliche Trauung fand damals im alten Rathaus und der ehemaligen alten Schule statt. Die Trauung nahm der damalige Bürgermeisterstellvertreter Jakob Hörmann vor. Einen Tag später folgte die große Bauernhochzeit – wie es früher üblich war mit Kirchenzug und Blaskapelle, vorneweg mit Hochzeitslader Josef Haberl. Den kirchlichen Segen gab es vom damaligen Ortsgeistlichen, Pfarrer Heribert Lohner.

Das goldene Hochzeitsjubiläum war für das Jubelpaar Anlass für eine gemeinsame Dankmesse in der Rehlinger Pfarrkirche, wo Pater Thomas beiden den Hochzeitssegen erteilte. Überrascht wurde das Jubelpaar mit einigen Sololiedern des bekannten Tenorsängers Hubert Schmid aus Aindling, ein Neffe des Jubilars.

Auch die vier Kinder und sieben Enkelkinder standen Spalier für ihre Eltern und Großeltern. Auch die Geschwister von „Braut“ und „Bräutigam“ waren gekommen. Für die Gemeinde gratulierte Zweite Bürgermeisterin Inge Gulden.

In Kürze steht für die beiden eine 15-tägige Flusskreuzfahrt auf der Donau an, auf die sie sich schon jetzt freuen, bevor sie wieder unterstützend auf dem Hof tätig sind. Das wollen beide tun, solange es gesundheitlich möglich ist. (at)

Themen Folgen