„Gorillas im Nebel“: So will sich der neue Verein engagieren

Der Verein "Griasbecka Gorillas im Nebel" will das Aichacher Sozialleben bereichern. Verantwortung tragen (von links): Schriftführerin Petra Gerbl, Kassier Franz Baumgartner, Stellvertreter Maximilian Zinsmeister, zweiter Vorsitzender Jakob Wünsch, Beisitzer Heiko Tenckhoff, Vorsitzender Florian Zinsmeister (mit Tochter Paulina) und Thomas Hinterberger (Mitglied und Mann am Grill). Auf dem Foto fehlt Daniel Hauke (Beisitzer)

Der neu gegründete Untergriesbacher Verein „Gorillas im Nebel“ will das öffentliche Leben in Aichach bereichern. Woher der nicht ernst gemeinte Name kommt.

Es ist ein nicht ganz gewöhnlicher Verein mit einem völlig ungewöhnlichen Namen, der sich jüngst im Aichacher Ortsteil Untergriesbach gegründet hat. Der „Griasbecka Gorillas im Nebel e. V.“ hat seine Neugründung im langjährigen Freizeitreff in Untergriesbach gefeiert. Der Verein will laut eigener Mitteilung das Musik- und Sozialleben in Aichach fördern.

Bereits im Vorfeld der Neugründung hatten ungewöhnliche Plakate im Stadtgebiet dazu eingeladen. Diese Gelegenheit ließen sich etwa 60 interessierte Gäste nicht entgehen. Sie informierten sich am Festabend bei Bier und Brotzeit über die Ziele des neu gegründeten Vereins.

„Gorillas im Nebel“ pflegen seit Jahren die Tradition

Zum Vereinszweck gehört neben der Organisation von Konzerten, die der Förderung des öffentlichen Musiklebens dienen, auch die Förderung der Geselligkeit, des Sozialverhaltens und der gegenseitigen Hilfe. Vorsitzender Florian Zinsmeister betont: „Beispielsweise pflegen wir seit Jahren die Tradition des Jaudusfeuers an Ostern, veranstalten Grillfeste und organisieren Musikveranstaltungen.

Da war es nur logisch, das Konzept früher oder später in die Form eines Vereins zu bringen.“ Als Treffpunkt und Veranstaltungsort dient dem Verein eine ehemalige Maschinenhalle in Untergriesbach. Die Gründungsvorstände haben diese im Laufe der vergangen 25 Jahre ausgebaut, umgebaut und stetig verbessert. Angefangen hat alles Mitte der 1990er Jahre mit einer kleinen Hütte, wie es damals noch so viele im Landkreis gab. Als die Beteiligten dann in die „Halle Untergriesbach“ umzogen, wurde diese schnell ein Begriff für junge Menschen, die einen Treffpunkt abseits der Gastronomie suchten. Heute blicken die Macher auf viele Jahre mit Festen und Begegnungen zurück und können von dieser Erfahrung profitieren. So schließen sie die Organisation von Ausflügen oder Festivals nicht aus. Zinsmeister: „Auf jeden Fall wollen wir das Sozialleben in Aichach bereichern und auch gerne mit der Stadt und anderen Vereinen Kooperationen bilden.“

„Gorillas im Nebel“ hat 20 Gründungsmitglieder

Zur Gründung hat der Verein bereits 20 Mitglieder, Tendenz steigend. Der Jahresbeitrag beträgt 60 Euro. Eine Familie kostet nur einen Cent mehr, also 60,01 Euro. Die Macher betonen, dass ihr Vereinsheim „völlig analog“ betrieben wird mit Musik von Schallplatte und Tonband.

Doch was hat das alles mit Gorillas zu tun? Ganz ernst gemeint ist er jedenfalls nicht. Zinsmeister beantwortet die Frage so: „Abends bei ein paar Bier kommt man doch leicht auf die Idee, etwas zum Schutz der heimischen Gorillas beitragen zu wollen.“ Der Vorsitzende ergänzt humorvoll: „Und sind wir nicht eigentlich alle nur Primaten?“

Der Verein will künftig noch weitere teils traditionelle, teils moderne Veranstaltungen bieten. Als nächstes steht das Jaudusfeuer an Ostern an, das der Verein schon seit vielen Jahren in Untergriesbach organisiert.

Im Focus steht aber auch die Förderung heimischer Künstler, allen voran der jungen Musikszene. So ist für den Sommer ein Konzert geplant für die sich Bands schon jetzt unter info@gorillasimnebel.de bewerben können. (AN)

