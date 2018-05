15:08 Uhr

Gottesdienst erinnert an Opfer des Zugunglücks

Nach dem schweren Bahnunglück mit zwei Toten und 14 Verletzten haben am Samstag rund 200 Menschen an einem Trauergottesdienst in Aichach teilgenommen.

Zwei Menschen starben am Montag, als am Aichacher Bahnhof ein Triebwagen der Bayerischen Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug prallte. Am Samstag fand in Aichach in der Stadtpfarrkirche ein Gedenkgottesdienst statt. Die Betroffenheit war bei den rund 200 Besuchern, darunter viele Rettungskräfte und Vertreter des öffentlichen Lebens, noch immer spürbar.

Das wurde auch bei den kurzen Ansprachen deutlich. „Wir mussten am Montag erleben, dass Dinge, von denen man unterstellt, dass sie uns nicht zustoßen, dann doch passieren“, sagte Landrat Klaus Metzger. Er stehe fassungslos vor einem Ereignis, mit dem niemand gerechnet habe. Berührt hatte ihn, dass eine Vielzahl von Menschen bei dem Hilfseinsatz dabei war. Neben rund 240 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk hatten auch Anwohner entlang der Bahnlinie sich „einfühlsam um die Opfer gekümmert“, sagte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann.

Gegen den Fahrdienstleiter wird nach Zugunglück in Aichach ermittelt

Der Unfall sei ein wahnsinniger Schock gewesen, sagte Michael Schmidt von der Pressestelle der Deutschen Bahn nach dem Gottesdienst. Er hatte zusammen mit Vertretern der BRB an der Unglücksstelle einen Kranz niedergelegt. Besonders berührt hatte ihn bei der ökumenischen Gedenkfeier, dass die beiden Pfarrer auch den Fahrdienstleiter mit eingeschlossen hatten. Bei der Ermittlung der Unglücksursache gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand von menschlichem Versagen aus. Gegen den 24-jährigen Fahrdienstleiter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Der Lokführer des Personenzuges und eine Passagierin starben bei dem Zusammenprall. (drx)

18 Bilder Zugunglück bei Aichach: Regiobahn fährt in Güterzug Bild: Matthias Balk, dpa

