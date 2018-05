08:36 Uhr

Gottesdienste auf der Baustelle

Die Innenrenovierung der Aichacher Stadtpfarrkirche hat begonnen. Die Sitzbänke werden eine Weile durch Stühle oder Bierbänke ersetzt. Warum bald Paten gesucht werden.

Von Katja Röderer

Schluss mit der andächtigen Stille. So laut geht es selten zu in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Seit einigen Tagen dröhnen hier die Maschinen der Handwerker, eine Unterhaltung ist da kaum noch möglich. Wer es doch probiert, hat schnell einen staubigen Geschmack im Mund. Nach den Kirchenglocken und der Außenfassade wird nun der Innenbereich der Stadtpfarrkirche saniert. Die Pfarrei rechnet mit Kosten von etwa einer Million Euro, wie Pfarrer Herbert Gugler sagt.

Als er sich am Morgen ein Bild von den Arbeiten macht, sieht er besorgt aus. „Wir hoffen, dass bis zum Ende des nächsten Jahres die Innensanierung abgeschlossen ist“, erzählt er. Noch sind die meisten Sitzreihen mit Folien abgedeckt, damit sie während der Bauarbeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Doch nun montieren drei Handwerker eine Bank nach der anderen vom Kirchenboden, hieven sie auf Rollbretter und bugsieren sie durch das Portal in einen Umzugswagen. Die Bänke werden zu einem Schreiner gefahren, der unter anderem den Hochglanzlack abschleifen und sie nach den aktuellen Vorgaben des Denkmalschutzes restaurieren soll.

Der Denkmalschutz sieht auch vor, dass das Industrieparkett unter den Bankreihen ausgebaut und durch einen Eichenboden ersetzt wird, erzählt der Stadtpfarrer. Im Zuge der Sanierung der etwa 800 Jahre alten Kirche hat Herbert Gugler sich nun schon des Öfteren mit Fragen des Denkmalschutzes beschäftigt.

Das soll in der Stadtpfarrkirche alles saniert werden

Zum Glück für die Aichacher Kirchgänger geht es aber nicht einzig und allein um den Erhalt des Historischen. Deshalb bekommt die Stadtpfarrkirche in diesen Tagen auch eine neue Heizungsanlage. Bis Anfang Juni soll die Raumluft-Heizung installiert sein. Die Kirche bekommt einen energetisch optimierten Luftfilter. Insgesamt soll in Zukunft weniger Staub aufgewirbelt werden. Nach derzeitigen Berechnungen wird allein die Heizungsanlage 280000 Euro kosten, wovon die Diözese laut Herbert Gugler 60 Prozent übernimmt. „Wir freuen uns über jede Spende“, sagt er. Schließlich gibt es noch Einiges zu tun in der Stadtpfarrkirche.

Sobald die Heizungsanlage fertig gestellt ist, soll der Chorraum eingerüstet werden, damit Wände und Figuren gereinigt werden können. Auf einer Musterachse ist schon jetzt das gedeckte Weiß zu begutachten, das später den bestehenden Grauton an den Wänden überdecken wird. Die Kreuzwegstationen im Jugendstil müssen noch gereinigt werden. Und auch die Figuren beim Altar sind sanierungsbedürftig.

Um das finanzieren zu können, will die Pfarrei eine besondere Aktion starten: Etwa ab Juni können Kirchenbesucher für die zwölf Apostel, zwei große Figuren und zahlreiche Engel eine Patenschaft übernehmen. Überhaupt will der katholische Pfarrer seine Kirchgänger möglichst viel an der Sanierung teilhaben lassen. Der Gottesdienst findet deshalb in den kommenden Wochen und Monaten auch mal auf Stühlen oder Bierbänken statt oder eben zwischen Baugerüsten. Gugler sagt, die Gemeinde solle den Baufortschritt miterleben und sehen, was gerade passiert. Die Kirche könne nicht einfach geschlossen werden. „Wenn wir hier so lange zusperren, verläuft sich die Gemeinde“, vermutet der Stadtpfarrer. Er hofft, dass die Innensanierung bis Weihnachten 2019 abgeschlossen ist. „Das wäre schön“, sagt Herbert Gugler, der sich schon gut vorstellen kann, wie dann alles rund um den Altar erstrahlen würde.

Spendenkonto Kirchenstiftung M.H. Aichach, IBAN DE 1972 0512 1000 000 2950 4

