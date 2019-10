vor 22 Min.

Grabgestecke und Ringelblumensalbe

Der Simon- und Judäimarkt ist der letzte Markt des Jahres in Aichach und gut besucht. Nur einen Wermutstropfen gibt es

Eine Besucherin staunte beim Bummel durch die Budenstadt: „Da ist schon am Vormittag einiges am Aichacher Stadtplatz los.“ Schon zu Beginn des Aichacher Traditionsmarkts zu Simon und Judäi – dem letzten im Aichacher Jahreslauf – am Sonntag herrschte quirliges Treiben in Aichachs „guter Stube“. Sonnenschein und Temperaturen um die 18 Grad Celsius waren wohl ideal für den Markt. 2018 war bereits Schnee gefallen.

Einen Wermutstropfen gab es aber doch: Es waren weniger Händler da. Karl-Heinz Müller vom Marktamt der Stadt, der mit seinem Kollegen Dennis Schäffler die Marktgebühren kassierte und die Einteilung der Verkaufsstände vorgenommen hat, berichtete: „Am Freitag haben zehn Händler wegen Krankheit abgesagt.“ Gekommen sind 80 Fieranten. „Die konnten wir dann lockerer aufteilen“, sagte Karl-Heinz Müller.

Dominierend im Angebot waren wie immer beim Simon- und Judäimarkt die Grabgestecke für den bevorstehenden Feiertag Allerheiligen. Zur Nachfrage nach Grabschmuck sagte Caroline Brandstetter von Floristik Birkl aus Hirschhausen hinter Hilgertshausen im Kreis Dachau: „Ich bin recht zufrieden.“ Der Gärtnereibetrieb komme schon seit 60 Jahren nach Aichachs zum Markt. Aufgebaut hat sie auf dem Pflaster über 500 Chrysanthemenpflanzen und zahlreiche fertige Grabgestecke. „Ich hoffe, dass ich bis zum Abend viel verkauft habe“, sagte sie lachend.

Aber auch die übrigen Verkaufsstände zwischen dem Oberen und Unteren Tor konnten sich nicht über Kundenmangel beklagen. Eine Besucherin war die 87-jährige Rose Schurrer aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen, die regelmäßig den letzten Aichacher Jahrmarkt besucht. Sie komme schon nach Aichachs, seitdem die Märkte nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begonnen haben, erzählt sie. „Den Simon- und Judäi-Markt finde ich besser als den Bartl-Markt“, sagt sie. „Da werden Dinge angeboten, die ich eher brauchen kann, wie meine spezielle Ringelblumensalbe.“ (ech)

