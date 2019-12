vor 8 Min.

„Greislig-gute“ Geister in Gebenhofen

Der Burschenverein Gebenhofen-Anwalting begeistert bei der Premiere des neuen Stücks „Gspenstermacher“. Vier weitere Spieltermine

Von Christine Schmid-Mägele

Für eine Besucherin stand fest: „So ein lustiges und gutes Stück, hab ich schon lange nicht mehr gesehen.“ Gesehen hat sie die Premiere von „Gspenstermacher“. Das Stück bringt der Katholische Burschenverein Gebenhofen-Anwalting auf die Bühne. Wie schon bei der Nachmittagsvorstellung war auch bei der Premiere der Saal voll besetzt. Das Publikum zeigte seine Begeisterung mit häufigem Zwischenapplaus. Gabi Escher und Matthias Steinherr hatten mit ihrer Stückauswahl und ihrer Regie ins Schwarze getroffen und die beiden neuen Schauspieler, Jonas Steinherr und Maria Zeitlmeir wurden gut integriert. Überhaupt zeigten Gabi Escher und Matthias Steinherr ein gutes Händchen bei der Rollenverteilung. Vielen schienen die Rollen des bekannten Stückes von Ralph Wallner wie auf den Leib geschnitten: ob die beiden Totengräber Schaufe und Schippe (dargestellt von Michael Brandmeier und Sebastian Stegmair) oder die schrullige Philomena (Sophia Schmid) – gerade die skurillen Rollen wurden mit viel Überzeugung dargestellt. Auch die beiden Giftspritzen Vevi Veichtl (Michaela Strobl) und Rosa Moderer (Franziska Bachmeir) buhlten erfolgreich um den Schuaster-Jackl (Jonas Steinherr). Doch der ist der Überzeugung „Heiraten ist nur was für Männer ohne Schmerzempfinden“ und fühlt sich nicht wirklich zu einer der beiden hingezogen. Verliebt agieren auch Maria Zeitlmeir als Lena und Markus Menzinger als Leo überzeugend. In der Maske hatten Anna Bachmeir und Manuela Stegmair viel zu tun – galt es doch, die Gespenster überzeugend darzustellen. Und das ist beiden gelungen.

„Gspenstermacher“ ist ein lustiges Stück, das mit witzig-makaberen Situationen das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes be-„geistert“. Der Beginn des Stücks lässt die Zuschauer noch im Unklaren, was folgen wird: Der Epilog von Philomena deutet auf eine gruselige, triste Situation in einem Moor hin – mit Nebel und Geistern. Im gesamten Stück bilden die triste Atmosphäre in einer ärmlichen Moorschenke mit ihren etwas seltsamen Gästen, die überraschende Situationskomik und der Wortwitz einen wunderbaren Kontrast.

Auch Bezüge zum Dorfgeschehen und zur heutigen Zeit sorgen für Lacher im Publikum. Mit dem Thema Tod und Gespenster wird immer sehr unterhaltend und spannend, aber nicht pietätlos umgegangen. Schön ist auch, dass im Dialekt gespielt wird. Besondere Herausforderungen, die den Schauspielerinnen und Schauspielern aber offensichtlich nicht schwergefallen sind, sind die Auftritte der Gespenster – die nicht alle „sehen“. Die Darsteller brillieren mit einer großen Leichtigkeit – die Dialoge ergänzen sich und der Wortwitz und auch kleinere Boshaftigkeiten sorgen für viele Lacher für das Ensemble des Burschenvereins.

Zum Inhalt sei gesagt, dass die beiden Totengräber so einigermaßen im Moortaler Moos überleben können. Schippe und Schaufe sind eher weniger beliebt im Dorf, was daran liegt, dass sie einen recht schrägen Humor haben, mit den Fingern essen, jeden Fusel trinken und sich eher selten waschen. Auch die Dorfverrückte – oder eher die Philosophin, die für jede Art von Handlung einen passenden Spruch bereithält – mag die Totengräber nicht besonders und belegt sie – mehr oder weniger zufällig – mit einem Fluch.

Das allein reicht aber noch nicht: Denn die beiden Totengräber sollen nun aufgrund einer Ankündigung der Bestattungsbehörden kein spärliches Gehalt bekommen, sondern nur noch per Begräbnis. Eine Flasche Gift ist da eine große Verlockung und schon geistert und gespenstert es im Dorf. Das Wort „Quälgeist“ bekommt für die Totengräber auf einmal eine ganz neue Bedeutung und sie merken auch bald, dass mit Geistern nicht zu spaßen ist. Erfreut können nur Lena und Leo sein – dank überraschender Erbschaften steht ihrem Liebesglück nichts mehr im Wege.

Gespielt wird noch an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. Dezember sowie am Samstag, 28. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Platzreservierungen sind nicht möglich.