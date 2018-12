15.12.2018

Grenzgänger und Zwielichtige

Burschenverein spielt in Gebenhofen ab 23. Dezember den „Schmugglerbazi“

Seit Wochen wird im Affinger Ortsteil Gebenhofen unter der Regie von Gabi Escher und Matthias Steinherr für das diesjährige Theaterstück des Katholischen Burschenvereins Gebenhofen-Anwalting geprobt. Gespielt wird das Stück „Schmugglerbazi“ von Ralph Wallner.

Zum Inhalt: Der sympathische Basti (Michael Brandmeier) und die lustige Fini (Sophia Schmid) verdienen sich als Schmuggler in den Bergen ihr spärliches Einkommen. Eine alte, längst verlassene Jägerhütte dient dabei als Unterschlupf. Sie schaffen immer wieder Ware für den zwielichtigen Bockerer (Markus Menzinger) über die Grenze.

Eines Tages tauchen die heimatlose Paula (Michaela Strobl) und ihre Tochter Hanna (Franziska Bachmeir) in der Jagdhütte auf. Prompt wirbt Paula um Basti, der es aber auf Hanna abgesehen hat. Als dann der Fuchs (Sebastian Stegmair) und der Bockerer im Auftrag ihres Chefs, des Barons (Martin Brandmeier), ein Päckchen in der Jagdhütte verstecken, wird es turbulent. Irgendwann liegen die Nerven bei allen Beteiligten blank und es kommt zu einem dramatischen Vorfall. Wie dieser aufgeklärt wird, können die Zuschauer im Lechnersaal in Gebenhofen erleben.

Die Premiere wird am Sonntag, 23. Dezember, gefeiert. Die Aufführungen finden um 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) und um 20 Uhr statt. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, sowie am Samstag, 29. Dezember, wird um 20 Uhr gespielt. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Platzreservierungen sind nicht möglich. (AN)

