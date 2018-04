16:56 Uhr

„Griabige Zeit“ beim Freiluft-Fest in Aichach

Besucher können in der Aichacher Innenstadt schlemmen, Kunst genießen, die Spargelkönigin sehen und Einkaufen gehen. Was auf der Kunstmeile geboten ist

Der „Supersonntag“ ist mittlerweile eine feste Größe im Terminkalender des Wittelsbacher Landes. Am kommenden Sonntag, 29. April, ist es wieder so weit: In Aichach eröffnet die inzwischen 16. Kunstmeile, die Spargelkönigin kommt zum Spargelanstich und die Innenstadt verwandelt sich mit Spargel-, Spezialitäten- und Streetfood-Markt in ein Freiluft-Fest der Sinne. Ab 10 Uhr dreht sich alles um „Genießen, Schlemmen und die Sinne verwöhnen“. Außerdem sind die Geschäfte ab Mittag geöffnet.

Ein wichtiger Bestandteil des Supersonntags ist der Spargel- und Spezialitätenmarkt mit seinem breiten Angebot an regionalen Produkten aus dem Wittelsbacher Land, Süddeutschland und Österreich. Mit dem Street-Food-Festival zeigen aber auch junge und ambitionierte Besitzer mit ihren liebevoll hergerichteten Gefährten, wie lecker und hochwertig Freiluftküche sein kann.

Die kreative Küche der „Fladenpiraten“ ist hier genauso zu finden, wie Leckeres aus Frankreich und vieles andere. Das große vegetarische Angebot umfasst Gerichte wie Bio-Weinblätter mit Mintjoghurt, Gemüse-Schafskäse-Baguettes oder Bulgursalat. Fleischliebhaber kommen unter anderem bei Wildfleisch-Burgern oder einer „G’rupften Sau“ (Pulled Pork) bei „Jim’s Große Klappe“ auf ihre Kosten. Von diesem Lebensgefühl, gepaart mit Musik und witziger Präsentation, können Besucher sich wie schon vergangenes Jahr anstecken lassen.

Um 12.30 Uhr ist der Spargelanstich mit Spargelkönigin Lena Hainzlmair aus Pörnbach (Kreis Pfaffenhofen/Ilm) und Familie Gamperl vom Waglerhof (Inchenhofen). Auch Bürgermeister Klaus Habermann wird beim Spargelanstich dabei sein. Die Aichacher Stadtmusikanten umrahmen den feierlichen Akt musikalisch. Paul Gamperl wird die kurzweilige Moderation übernehmen, wenn einige prominente Bürger ihre Fähigkeiten bei der Ernte des edlen Gemüses unter Beweis stellen werden.

Bereits um 11.30 Uhr findet mit Bürgermeister Habermann die Eröffnung der Kunstmeile vor dem Rathaus statt. Ein besonderes Kennzeichen der Ausstellung ist, dass die Exponate verteilt in den Geschäften und auf Freiflächen in der Innenstadt ausgestellt werden. Aichach verwandelt sich damit für mehrere Wochen in eine Freiluft-Ausstellung mit freiem Eintritt. Parallel wird im alten Rathaus in einer Gemeinschaftsausstellung von allen teilnehmenden Künstlern jeweils ein Exponat gezeigt. Ebenfalls bei freiem Eintritt. Bei der Kunstmeile zeigen die meist aus der Region stammenden Künstler jedes Jahr eine Vielfalt von Bildern, Plastiken, Fotos oder Stahlplastiken. Darüber hinaus öffnen die Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Türen und bieten den Kunden spezielle Aktionen für ihren Einkaufsbummel. Sollte der Wettergott nicht gnädig gestimmt sein, hat der Veranstalter, die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) mit einem beheizten Zelt für warme Sitzmöglichkeiten gesorgt. Verteilt über den Oberen und Unteren Platz stehen weitere Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Die Aga freut sich zusammen mit den Besuchern auf „griabige Zeiten in Aichach“. (AN)

Themen Folgen