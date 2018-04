24.04.2018

Grillgemeinschaft organisiert Maifeier

Untergriesbacher stellen Baum auf

Im Aichacher Stadtteil Untergriesbach wird am 1. Mai nach zwei Jahren wieder ein neuer Maibaum mit purer Muskelkraft aufgestellt. Der Ortsverein Griesbacher Grillgemeinschaft organisiert die Feier. Der rund 30 Meter lange Baum wurde von der Familie Granvogl gestiftet.

Dass der Traditionsstamm von Maibaumdieben geklaut wird, wollen die Untergriesbacher verhindern. Die Zeichen werden erst kurz zuvor montiert, vor der Aufstellung wird der Baum natürlich bewacht. Los geht’s am Dienstag, 1. Mai, um 9.45 Uhr mit einem Umzug durchs Dorf. Der Maibaum wird von einem Oldtimerbulldog zur Dorfmitte gezogen. Voran marschieren die Pipinsrieder Musikanten.

Erstmals wird die Feier laut Veranstalter auf dem angrenzenden Bolzplatz abgehalten. Nach dem Mittagstisch, dafür sorgt die Grillgemeinschaft, werden am Nachmittag Kaffee und Kuchen serviert. Am Abend werden kalten Brotzeiten angeboten. Für den Fall, dass es regnen oder kühl sein sollte, wird vom Verein ein beheiztes Zelt mit Pavillon aufgestellt. (AN)