15.05.2018

Grimms Märchen neu inszeniert

Fritz und Freunde führen im Rahmen des Elfenfestivals in Blumenthal drei Stücke auf

Mehrere Märchen der Gebrüder Grimm zeigt das Kindertheater Fritz und Freunde im Rahmen des Elfenfestivals auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach).

Den Anfang macht „Der Froschkönig“, der am Samstag, 19. Mai, um 15 Uhr aufgeführt wird. Ein poetisches Schauspiel mit viel Humor, Musik und Interaktion mit dem Publikum. Für Kinder ab vier Jahre geeignet.

Die goldene Kugel der schönen Prinzessin fällt in den Brunnen. Ein Frosch hilft ihr und holt die Kugel für ein Versprechen wieder raus. Als der Frosch das Versprochene einfordern will, bringt er die Prinzessin in arge Bedrängnis. Mit dem Frosch am Tisch zu essen macht ihr sogar Spaß, aber mit ihm das Bettchen teilen? Wird der Frosch nun trotzdem an die Wand geschmissen oder doch geküsst?

Theater mit Musik nach dem Buch von Antoine de Saint-Exupéry ist „Der kleine Prinz“, am Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr. Bei der Neuinszenierung für Erwachsene unter der Regie von Carolin Ghanipour kooperiert das Theater Fritz und Freunde mit der Augsburger Band Mandara. Durch diese Ergänzung wird eine Verbindung von Musik und Theater geschaffen, die das Geheimnisvolle und Poetische der Geschichte noch mehr zur Geltung bringt.

Die Inszenierung von „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ am Sonntag, 20. Mai, um 15 Uhr zeigt, wie man einen klassischen Märchenstoff getreu seinem alten Zauber und doch zeitgemäß auf die Bühne bringen kann. Kinder ab vier Jahren und Erwachsene dürfen sich auf ein spannendes Märchen mit viel Humor und Musik freuen.

Dem König wurde prophezeit, dass ein gewöhnlicher Müllersohn seine Tochter heiraten wird. Das versucht er erfolglos zu verhindern. Außer sich vor Zorn schickt der König seinen ungeliebten Schwiegersohn, den Müllersohn zum Teufel: Er soll ihm die drei goldenen Haare des Teufels bringen! Auf dem Weg zum Teufel begegnen dem Müllersohn wundersame Gestalten: ein Baum, der keine Früchte trägt, ein Wasserträger mit leerem Eimer und ein Fährmann, den niemand ablösen mag.

Sie geben dem Müllersohn Rätsel auf, und beim Teufel angekommen trifft er erst mal auf des Teufels Großmutter. Die ist zum Glück sehr hilfsbereit …! Mehr wird nicht verraten. (AN)

Info und Reservierung unter Telefon 0821/2401944

