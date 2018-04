30.04.2018

Größten Maibaum geklaut

Sielenbacher stehlen Rekord-Douglasie

Auch heuer geht’s hoch hinaus – das betrifft nicht nur die vielen Maibäume und ihre Feste im Wittelsbacher Land, über die wir auf unserer Sonderseiteeinen Überblick verschaffen.

Nein, das dachten sich vielmehr auch die jungen Männer vom Burschenverein Sielenbach. In einer Nacht- und Nebelaktion machten sie sich zusammen mit dem Burschen- und Mädchenverein Randelsried auf, um im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm den größten Maibaum Deutschlands zu stehlen: ein 50 Meter langes und neun Tonnen schweres Exemplar. Weil dieser Baum aber für die Nordsee bestimmt war, kam es zu einigen Verwicklungen und Streit. Da musste sogar die Polizei ran, um zu schlichten. (uj)"Seite 4 und AN extra

