vor 17 Min.

Großalarm: Es brennt in einer Lagerhalle in Baar

Zu einem Brand ist es am Donnerstagabend in einem Baarer Recyclingbetrieb gekommen.

Am Dienstagabend qualmt es aus der Lagerhalle eines Recyclingbetriebes in Baar. So gelingt es den Feuerwehren, einen Großbrand zu verhindern.

Von Carmen Jung und Christoph Bruder

In einer freistehenden Lagerhalle eines Recyclingbetriebes in Baar ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Laut Polizei kämpften die Feuerwehren etwa drei Stunden gegen das Feuer.

Das Feuer greift auf Kunststoff in der Halle in Baar über

Wie die Aichacher Polizei erst am Mittwochmorgen mitteilte, war der Alarm gegen 21 Uhr aufgeschlagen. In der Lagerhalle an der Kellerbreite hatten sich der Mitteilung zufolge gelagerte Batterien entzündet. Das Feuer griff auf ebenfalls dort gelagerten Kunststoff und die Halle selbst über. Es drohte ein Großbrand.

Recyclingmaterial ist in einem Recyclingbetrieb in Baar am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehren mussten das Material mit einem Bagger auseinander ziehen, um die Glutnester zu erreichen. Bild: Christoph Bruder

Diesen damit größere Schäden konnten die Feuerwehren verhindern. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und kümmerten sich dann um die Glutnester in der halb offenen Lagerhalle. Dabei nahmen sie einen Bagger zuhilfe. Nach drei Stunden wurde laut Polizei "Feuer aus" gemeldet.

Sech Feuerwehren unterstützen die Einsatzkräfte aus Baar

Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.

Die Einsatzkräfte aus Baar wurde von weiteren sechs Feuerwehren mit etwa 50 Helfern unterstützt. Wegen der Löscharbeiten war die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt.

