Großbaustelle verursacht Verkehrschaos

Die Großbaustelle an der Aichacher Bahnhofstraße hat Auswirkungen auf den Verkehr. Die Ampel an der Sudetenstraße sorgt derweil für Stau.

Von Christoph Lotter

Wer sich dieser Tage mit dem Auto nach Aichach wagt, sollte eine Menge Geduld mitbringen. Die Arbeiten an der Großbaustelle Kreuzung Bahnhof-/Franz-Beck-Straße laufen wie berichtet seit knapp drei Wochen auf Hochtouren – Verkehrschaos inklusive. Gerade zu den Stoßzeiten staut sich der Verkehr auf der Umleitung über die Donauwörther, Martin- und Werlberger Straße oft hunderte Meter. Zudem sorgt die Ampelschaltung an der Sudetenstraße für lange Schlangen, zuweilen bis an den Dellerweg.

Genervte Autofahrer beklagen die kurze Grünphase an der Kreuzung zur Werlberger Straße und hoffen auf Besserung. Doch diese Aussicht ist nun vom Tisch: Die Ampelschaltung wird laut Wolfgang Müller vom Staatlichen Bauamt bis zum Ende der Umleitungsphase im August nicht mehr geändert. Ein Gremium des Staatlichen Bauamts Augsburg und der Polizei habe sich mit der Frage befasst, ob an der Kreuzung eine längere Grünphase für die von der Sudetenstraße kommenden Autos sinnvoll wäre, sagt Müller: „Man hat sich allerdings gegen eine Änderung der Frequenz entschieden und der offiziellen Umleitung den Vorrang einberaumt.“

Im Falle einer Änderung hätte sich zwangsläufig die Grünphase für die Werlberger Straße entsprechend verkürzt, was laut Müller keinen positiven Effekt auf den Gesamtverkehr gehabt hätte. „Die Sudetenstraße wird zwar von vielen als Schleichweg genutzt, die meisten fahren allerdings auf der offiziellen Umleitungsstrecke.“ Bei einer Änderung hätte sich der Verkehr nur ungewollt verlagert, erklärt Müller, denn die Anzahl der Fahrzeuge bleibe ja die gleiche.

Die Sudentenstraße wird zum Nadelöhr

Dass die Sudetenstraße am unmittelbaren Einfahrtsbereich zur Kreuzung in der Oberen Vorstadt gerade breit genug für zwei Kleinwagen ist, verschärft die Lage zusätzlich. Denn trotzdem weichen auch größere Autos und Kleinlaster häufig über diese enge Passage aus und quetschen sich, Spiegel an Spiegel, durch das sprichwörtliche Nadelöhr. Ärger ist quasi vorprogrammiert. Eine Lösung liegt jedoch nicht vor. Bis die Arbeiten an der Großbaustelle an der Kreuzung Bahnhof-/Franz-Beck-Straße abgeschlossen sind, müssen sich die Verkehrsteilnehmer an der Sudetenstraße also noch in Geduld üben.

Immerhin liegen die Bauarbeiten derzeit „perfekt im Zeitplan“, versichert Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt Aichach. Die Arbeiten für die Wasserleitungen an der Bahnhofstraße seien in vollem Gange und an der Franz-Beck-Straße sogar schon vollendet. Zu Verzögerungen wegen archäologischer Funde kam es bislang nicht und Thalhofer ist optimistisch, dass das auch so bleibt: „Wir haben in diesem Bereich auch keine Funde erwartet. Stadteinwärts müssen wir allerdings erst einmal schauen, das lässt sich aktuell nur schwer beurteilen.“

Die Baufirma habe bereits auch mit den Erweiterungsarbeiten am befestigten Freibadparkplatz begonnen. Eine Beeinträchtigung für die kommende Badesaison erwartet Thalhofer nicht: „Die Badegäste des Freibads können weiterhin den unbefestigten Parkplatz nutzen, der Betrieb des Freibads wird nicht eingeschränkt.“ Generell ist Thalhofer mit der Situation bislang zufrieden: „Ich denke, das hat sich mittlerweile gut eingespielt. Die Leute, die eine Möglichkeit haben die Baustelle großräumig zu umfahren, nutzen diese auch.“ Bis August dauern die Arbeiten für den Kreisel noch, dann wird die Franz-Beck-Straße für den Verkehr freigegeben. Der Abschnitt vom Kreisverkehr stadteinwärts bis zur Altstadt bleibt hingegen noch bis voraussichtlich Oktober gesperrt. Hier wird die Straße samt Gehweg zusätzlich ausgebaut.

