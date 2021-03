vor 29 Min.

Großeinsatz in Mühlhausen: Ist Salpetersäure ausgelaufen?

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist an den Unterkreuthweg in Mühlhausen ausgerückt. Dort soll Salpetersäure ausgelaufen sein.

Aus einem Sattelauflieger im Gewerbegebiet in Mühlhausen soll Salpetersäure ausgelaufen sein. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Dienstagnachmittag ins Gewerbegebiet Unterkreuthweg in den Affinger Ortsteil Mühlhausen ausgerückt. Die Erstmeldung bei der Polizei lautete, es sei Salpetersäure ausgelaufen.

Der Sattelauflieger steht ohne Zugmaschine am Unterkreuthweg

Der Einsatz dreht sich um einen Sattelauflieger, der ohne Zugmaschine am Unterkreuthweg steht. Aus dessen Ladung soll Salpetersäure ausgelaufen sein, lautete die Information, die der Aichacher Polizei vorlag. Deshalb wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter mehrere Feuerwehren und Rettungsdienst nach Mühlhausen gerufen. Der Einsatz dauert noch an. (jca, sp)

