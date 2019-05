09:10 Uhr

Großeinsatz wegen Wohnungsbrand : 81-jährige Bewohnerin stirbt

In einem Wohnhaus an der Freisinger Straße in Aichach brach am Freitagvormittag ein Brand aus. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Person schwerst verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagmorgen in der Freisingerstraße in Aichach. Die 81-jährige Bewohnerin starb an den Folgen des Brandes.

Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat es am Freitagmorgen in Aichach gegeben. In der Freisingerstraße kam es laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohungsbrand. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Wohnungsbrand in Aichach: Ursache noch unklar

Laut Polizei starb die 81-Jährige Bewohnerin an den Folgen des Brandes. Weitere Informationen kann die Polizei derzeit noch nicht geben.

Vor Ort waren auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und Polizei. Die Freisingerstraße war zwischenzeitlich für den Verkehr komplett gesperrt. Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (nsi)

Themen Folgen