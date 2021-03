06:00 Uhr

Großer Andrang: Aichach-Friedberg baut Corona-Schnellteststationen aus

Der Landkreis Aichach-Friedbeg will seine Testkapazitäten ausbauen. So könnte in Kissing eine weitere Schnelltest-Station entstehen. Auch für Kinder unter sechs Jahren soll es möglicherweise demnächst eine Möglichkeit zum Schnelltest geben.

Von Nicole Simüller

Seit wenigen Wochen können sich Landkreisbewohner in vier Orten einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Der Andrang ist enorm. Vor allem in Mering wurden die ehrenamtlichen Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Sonntag geradezu überrannt. Der Landkreis will nun die Testkapazitäten weiter ausbauen. Unter anderem soll eine weitere Teststation entstehen. Für Eltern von unter sechsjährigen Kindern, die an den Teststationen bislang nicht abgestrichen werden, könnte es ebenfalls bald ein Angebot geben.

Auf 183 Tests kamen die Helfer des BRK alleine am Sonntag in Mering. Mario Pettinger, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Kreisfachdienstleiter SAN, berichtete am Mittwoch in einem Pressegespräch, damit seien die Helfer vor Ort an die Kapazitätsgrenze gelangt. Teilweise kam es zu langen Wartezeiten. Die Station blieb nach Aussagen von Helfern vor Ort zweieinhalb Stunden länger geöffnet als vorgesehen, um niemanden abweisen zu müssen.

Verunsicherung an Schulen in Aichach-Friedberg wegen Tests von Kindern

Das BRK betreibt im Auftrag des Landkreises seit knapp drei Wochen außerdem Teststationen in Friedberg und Pöttmes. In Aichach bietet die Bäuerle Ambulanz seit etwa Mitte Februar neben PCR-Tests auch Schnelltests an. Im Testzentrum in Friedberg ist der Andrang ebenfalls groß. Laut einer Auflistung des BRK ließen sich dort meist 80 bis 130 Menschen testen. In Pöttmes kamen am bisherigen Spitzentag am vergangenen Samstag der Auflistung zufolge 89 Menschen zum Test. An den anderen Tagen waren es zum Teil deutlich weniger.

Pettinger zufolge wollten in Mering vermehrt Eltern ihre Kinder testen lassen. Landrat Klaus Metzger berichtete, dass manche Schulen die Eltern zur Teststation geschickt hätten. "Das war so nicht vorgesehen." Er sprach von "großer Verwirrung" und "großer Verunsicherung" bei Schulen und Eltern, was die Testung von Kindern angehe: Zwar könnten Eltern seit Dienstag Formulare für entsprechende Tests im Internet herunterladen. Doch wer wann wo mit welchem Personal teste, sei aufgrund unklarer Vorgaben ebenso wie viele weitere Fragen ungeklärt.

Aichach-Friedberg: Bislang keine Schnelltests für kleine Kinder an Stationen

Hinzu kommt, dass in Aichach, Pöttmes, Friedberg und Mering keine Kinder unter sechs Jahren einen Schnelltest erhalten. Lediglich in Aichach ist bislang ein Test unter Sechsjähriger - allerdings ein PCR-Test - möglich. Mario Pettinger vom BRK betonte: "Wir streichen keine unter Sechsjährigen ab. Wir fühlen uns dazu nicht in der Lage." Um Eltern kleiner Kinder wenigstens an einer Station im Landkreis einen Schnelltest anzubieten, laufen Metzger zufolge Gespräche mit der Bäuerle Ambulanz. Sind sie erfolgreich, könnten zumindest im Testzentrum am Aichacher Kreisgut Schnelltests für kleine Kinder erfolgen.

Der Landkreis will die Schnelltest-Kapazitäten weiter ausbauen. Pettinger: "Wir wollen auch in Kissing eine Testmöglichkeit aus dem Boden stampfen." Dort gibt es eine BRK-Bereitschaft mit der Wasserwacht. An den anderen Stationen wolle man schauen, was leistbar ist. Allerdings seien die Zeiten bei Bedarf bereits bisher ausgeweitet worden: "Wir streichen eh schon drei, vier Stunden ab."

Landkreis Aichach-Friedberg bittet Gemeinden um Hilfe bei Schnelltests

Landrat Metzger hatte zudem in der vergangenen Woche die Bürgermeister um Unterstützung gebeten: Sie sollen ermitteln, welche weiteren Testmöglichkeiten es in ihren Kommunen geben könnte. Schnelltests können von Apotheken, Ärzten, Zahnärzten, ärztlich oder zahnärztlich geführten Einrichtungen, medizinischen Laboren sowie von Rettungs- und Hilfsorganisationen gemacht werden.

Manche Bürgermeister seien "bereits auf dem Weg", berichtete Metzger. Auch bei den Apotheken bewege sich etwas. Unter den niedergelassenen Ärzten herrsche noch Zurückhaltung, da hier zunächst Praxiszeiten und räumliche Probleme geklärt werden müssten. Bis zur Bürgermeister-Dienstversammlung am Freitag hoffe er jedoch auf Ergebnisse, so Metzger.

Vier von 1371 Corona-Schnelltests an BRK-Teststationen positiv

Bislang haben die Schnelltests keinen nennenswerten Effekt auf die Corona-Zahlen im Landkreis. Von 1371 Tests an den drei BRK-Stationen fielen seit dem Start am 22. Februar bis zum Dienstag laut BRK bislang lediglich vier positiv aus. Das Material an den Stationen stellt der Landkreis. Pettinger sprach von einer "ganz tollen Zusammenarbeit".

Unterdessen hat der Landkreis nach Angaben von Landrat Metzger die ersten Selbsttests an die Kindergärten und Schulen verteilt. Zwar habe man nur Tests für drei Wochen erhalten und nicht, wie erwartet, für fünf Wochen. Doch man gehe von weiteren Lieferungen aus. (mit sev)

Die Schnelltest-Stationen im Überblick:

Aichach Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof: montags 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter "Teststation".

Pöttmes Große Turnhalle der Schule, Gartenstraße 28: mittwochs 18 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr, Anmeldung nicht nötig, aber möglich unter www.terminland.de/teststation_poettmes

Friedberg Pfarrzentrum St. Jakob: montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, Anmeldung nicht nötig, aber möglich unter www.terminland.de/teststation_friedberg

Mering Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8: sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung.

