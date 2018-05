vor 39 Min.

Großer Ehrungsabend bei den Rehlinger Schützen

Der Kameradschafts- und Ehrungsabend des Rehlinger Schützenvereins Alpenrose zum Saisonausklang begann mit der Vorabendmesse. Umrahmt wurde sie vom Rehlinger Kirchenchor unter Leitung von Claudia Sperling, an der historischen Orgel saß Alexander Vögel. Anschließend standen eine ganze Reihe von Ehrungen an, die die beiden Schützenmeisterinnen Lucia Schapfl und Angela Schlögl sowie Franz Marb in seiner Funktion als Gauvertreter vornahmen.

Urkunden und Ehrennadeln erhielten für 25-jährige Vereinszugehörigkeit: Jean Paul Bauer und Andreas Winter; für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrung der dritte Schützenmeister Anton Huber, Richard Rentke und Georg Schmid. Schon 50 Jahre Mitglied bei der Alpenrose Rehling ist Paul Jakob (Panier).

Ehrennadeln des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) gab es für langjährige aktive Schützen: Stefanie und Simon Gamperl (jeweils zehn Jahre – Grün), Johannes Schapfl, Pia Schapfl und Patrick Burnhauser (15 Jahre – Bronze), Peter Rieger (20 Jahre – Silber), Ingrid Lupper und Lucia Schapfl (25 Jahre – Gold).

Die Verdienstnadel des BSSB erhielt Helmut Foster, der seit vielen Jahren die Arbeit als Jugendleiter und jetziger Stellvertreter ausübt. Seit über 30 Jahren kümmert sich Sportleiter Martin Schapfl um alle schießinternen Veranstaltungen im Verein, dem Gau und im Bezirk. Außerdem ist er Damenleiter und hat neben dem aktiven Schießen mit Pistole und Luftgewehr einiges an Terminen zu bewältigen. Ihm wurde in Abwesenheit die Verdienstnadel des Bezirkes Oberbayern überreicht.

Neue BSSB-Abzeichen waren speziell für die Fahnenabordnungen der Vereine kreiert worden. Sie durften Fähnrich Georg Sturz (seit 1999) und sein Begleiter Thomas Leinfelder (seit 2002) in Empfang nehmen. Wichtige Helferinnen, die dem Verein das ganze Jahr über zur Seite stehen, erhielten die Verdienstnadel des Vereines: Hilde Büchler, Sofia Abt, Cilli Huber, Marianne Herb, Maria Mertl und Claudia Sperling.

Die Mitglieder der Jugendmannschaft, die den Gaurundenwettkampf ohne Punktverlust als Meister abschloss und sich noch in vielen anderen Wettbewerben auszeichnete, erhielten eine Urkunde: Jessica Büchler, Melanie Schapfl, Luisa Schopf, Katharina Noll, Maximilian Noll und Yasmine Kienle. Hausherrin Rosa Rieger bekam von Schützenmeisterin Schapfl einen Blumenstrauß als Dank für die Benutzung der Halle überreicht. (at)