Grüne Kränze für „holde Maiden“ in Aichach

Von Anfang an beteiligt sich die Dorfgemeinschaft Edenried an dem historischen Spektakel. Sie schlägt ihr Lager am Unteren Stadtplatz auf.

Von Erich Echter

Hexen, Gaukler, Marketender: Die achten Mittelalterlichen Markttage finden vom 7. bis 9. September in Aichach statt. Das Thema: „1418 – 600 Jahre Stadtbefestigung“. In einer Serie in lockerer Folge stellen wir einige der Akteure und Gruppen vor. Heute: die Edenrieder Dorfgemeinschaft.

Von Anfang an ist die Edenrieder Dorfgemeinschaft mit ihren Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schützenverein, bei den Mittelalterlichen Markttagen mit dabei. Ortssprecher Bernhard Rest erinnert sich: „Zuerst hatten wir beim damaligen Kaufhaus Schmederer Am Tandlmarkt unseren Stand.“ Bei den diesjährigen Markttagen schlagen die Edenrieder ihr Lager am Unteren Stadtplatz auf.

Die Frauen und Männer aus dem Aichacher Stadtteil haben dort gut zu tun: Sie betätigen sich handwerklich. Wenn ein Marktbesucher seine „holde Maid“ mit einem handgefertigten Kranz aus Grünzeug beglücken will, ist er am Edenrieder Stand richtig. Auch eine Töpferin geht dort ihrem Handwerk nach und lässt sich über die Schulter schauen. Bärbl Leinfelder, die in Edenried eine Töpferwerkstatt betreibt, präsentiert ihr altes Handwerk. Schon seit Wochen laufen in Edenried unter der Regie von Schützenmeisterin Kerstin Leidenfrost und Ortssprecher Bernhard Rest, der zugleich Vorsitzender der Feuerwehr ist, die Vorbereitungsarbeiten. „Damit man am kommenden Freitag ohne Probleme die Standanlage aufbauen kann, haben wir das Ganze schon ein Mal auf Vollständigkeit überprüft“, erzählt Rest.

Auch kulinarisch gut aufgestellt

Um die Dächer der Stände so gut wie möglich originalgetreu zu decken, haben die Edenrieder eigens Schilf geschnitten. Rita Gastl hat sich um die nötigen Materialien für die angebotenen Bastelarbeiten gekümmert. Anita Rest und Cilly Kreitmayr besorgten das benötige Grünzeug von Liguster-, Hagebutten- und Buchssträuchern zum Binden der Kränze. Am Lagerleben während der dreitägigen Markttage werden sich etwa 30 Edenrieder beteiligen. Natürlich ist das Lager der Edenrieder auch kulinarisch gut aufgestellt. Für Freunde und Marktbesucher, die einen guten Tropfen schätzen, gibt es Weine und dunkles Bier aus Steinkrügen. Wer eher auf Nichtalkoholisches setzt, kann sich auch frisch gepressten Apfelsaft aus den Früchten von der Streuobstwiese der Familie Nassl kredenzen lassen, die dort alte Sorten ernten. Eine riesige Pfanne auf historischer Feuerstelle mit verschiedenen Fleischsorten rundet das Angebot für Magen und Gaumen ab.

Auch die Kinder werden im Edenrieder Lager nicht zu kurz kommen, mehr will Bernhard Rest nicht verraten. Nun hofft man in Edenried nur noch auf ein gutes Wetter bei den Markttagen.

