00:31 Uhr

Grüne fordern Stellplätze auch für Fahrräder

Aichacher Stadtratsfraktion will außerdem die Ablöse für fehlende Autoparkplätze erhöhen

Wenn es nach der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Aichacher Stadtrat geht, soll die Stellplatzsatzung der Stadt künftig auch Fahrradabstellanlagen umfassen. Fraktionsvorsitzende Marion Zott hat einen Antrag bei der Stadt eingereicht. Die Satzung regelt, wie viele Stellplätze bei Neu- oder Umbauten sowie bei Nutzungsänderungen gebaut werden müssen, und – wenn nicht genug Platz vorhanden ist – mit welcher Summe man einen Stellplatz ablösen kann.

Die Grünen wollen nun, dass auch Fahrradstellplätze in die Satzung aufgenommen werden. Pro Autostellplatz sollten zwei Fahrradstellplätze eingerichtet werden. Bei Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen sollte nach Ansicht der Grünen ein geschützter Abstellplatz für Lastenräder und Kinderanhänger vorhanden sein, insbesondere bei Kindergärten und Krippen lastenrad- und anhängertaugliche, überdachte Fahrradstellplätze.

Dringend erhöht werden sollte nach Ansicht der Grünen die Ablösesumme für einen Kraftfahrzeugstellplatz, um dem Platzverbrauch durch Autos im öffentlichen Raum Rechnung zu tragen. Sie sei mit 3835 Euro auch im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe in der Umgebung zu gering: In Schrobenhausen seien 10000 Euro fällig, in Kissing 8000 Euro, in Pfaffenhofen 7500 Euro. Geregelt werden sollte auch, wie das Geld verwendet wird, zum Beispiel für Fahrradwege oder ökologische Formen von Mobilität.

Parkplätze sollen unter ökologischen Gesichtspunkten gestaltet werden, zum Beispiel ausschließlich mit versickerungsfähigen Belägen wie Schotterrasen und Rasengittersteine. Bei Mehrfamilienhäusern ab vier Wohnungen sollen verpflichtend Lademöglichkeiten für E-Mobilität an den Stellplätzen vorgesehen werden. Bei größeren Bauprojekten könnte die erforderliche Zahl an Stellplätzen reduziert werden, wenn der Bauherr ein Mobilitätskonzept vorlegt, zum Beispiel ein Carsharing-Konzept, bei dem sich mehrere ein Auto teilen, und gute Anbindung an den Nahverkehr.

Die Grünen sind laut Pressemitteilung überzeugt, dass Carsharing in den nächsten Jahren ein wichtiges Mittel sein wird, um die Flut an Privatautos einzudämmen. Für Anlagen ab zehn Wohnungen sollte deshalb ein gut erreichbares Carsharing-Konzept verpflichtend sein. Denkbar wäre das auch übergreifend für mehrere Wohnanlagen, so die Grünen. (bac)

