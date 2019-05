vor 23 Min.

Grüne legen in Aichach-Friedberg massiv zu, SPD stürzt ab

Am Sonntag waren auch die Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg aufgerufen, ihre Stimme zur Europawahl abzugeben. Unser Bild zeigt das Wahllokal im Friedberger Rathaus.

Bei der Europawahl büßt die CSU Stimmen ein und holt 45,1 Prozent. Die AfD gewinnt nur leicht. Die Grünen steigern sich deutlich. Ebenso die Wahlbeteiligung.

Von Nicole Simüller

Gerade einmal fünf Jahre ist es her, dass die Wahlbeteiligung im Landkreis ein historisches Tief erreichte. Bei der Europawahl 2014 gaben mit 40,3 Prozent nur zwei von fünf Wahlberechtigten ihre Stimme ab – so wenige wie bei keiner anderen landesweiten Kommunal-, Bezirkstags-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahl zuvor, seit es den Landkreis Aichach-Friedberg gibt und seit dem Zweiten Weltkrieg im Altlandkreis Aichach.

Mit der Europawahl 2019 aber scheint der vermeintlich unaufhaltsame Abwärtstrend bei der Wahlbeteiligung gestoppt. 63 Prozent der gut 101.000 Wahlberechtigten im Wittelsbacher Land machten von ihrem Recht Gebrauch. Die höhere Wahlbeteiligung entspricht dem deutschlandweiten Trend.

Steindorf hat höchste Wahlbeteiligung im Landkreis Aichach-Friedberg

Kreisinterner Spitzenreiter ist wie schon 2014 die kleine Gemeinde Steindorf im Landkreissüden mit einer Wahlbeteiligung von 71,1 Prozent. Schlusslicht ist die Marktgemeinde Inchenhofen mit 58,5 Prozent.

Die CSU verlor im Landkreis über vier Prozentpunkte und blieb mit 45,05 Prozent klar unter der 50-Prozent-Marke. Lediglich in Pöttmes (55,7 Prozent), Hollenbach (53,1), Todtenweis (51,4), Schiltberg (50,6) und Eurasburg (50,1) stimmten mehr als die Hälfte der Wähler für sie.

SPD halbiert ihr Ergebnis der Europawahl 2014

Förmlich abgestürzt ist die SPD. Hatte sie 2014 noch deutliche Gewinne zu verzeichnen gehabt, halbierte sie ihr Wahlergebnis von damals nahezu. Sie wurde am Sonntag mit 7,2 Prozent nur noch viertstärkste Partei im Wittelsbacher Land hinter CSU, Grünen und AfD. Besonders niedrig fielen ihre Ergebnisse in Pöttmes (3,7 Prozent) und Petersdorf (3,8 Prozent) aus. Den meisten Zuspruch erhielt sie mit jeweils 9,7 Prozent in Mering und Kissing.

Die größten Gewinne fuhren wie in der ganzen Bundesrepublik die Grünen ein. Sie legten auf 16,6 Prozent zu und wurden zweitstärkste Kraft im Kreis. Dabei profitierten sie wohl von der anhaltenden Präsenz von Themen wie Klimawandel und Artenschutz in der öffentlichen Diskussion. Die ÖDP, die das erfolgreiche Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ initiiert hatte, steigerte ihr Ergebnis von 2014 um ein Fünftel. Sie landete bei vier Prozent.

AfD verbessert sich nur gering und profitiert kaum vom Bundestrend

Die AfD verbesserte ihr Ergebnis von 2014 lediglich geringfügig um 0,3 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent. Sie profitierte damit kaum vom bundesweiten Aufwärtstrend. Besonders viele AfD-Wähler gab es in den Lechrain-Gemeinden Todtenweis, Affing und Petersdorf. Wie schon bei der vergangenen Bundestagswahl fuhr die AfD in Todtenweis (12,7 Prozent) ihr landkreisweit bestes Ergebnis ein. Affing (12,3 Prozent) und Petersdorf (12,2 Prozent) liegen knapp dahinter. Die rechtsextreme NPD landete im Landkreis bei 0,2 Prozent.

Europawahl im Kreis Aichach-Friedberg: Leichte Zugewinne bei den Freien Wählern

Zugewinne gab es bei den Freien Wählern. Sie erhielten 5,5 Prozentder Stimmen und damit 0,8 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Sie blieben damit wie schon 2014 vor der FDP, die mit 3,1 Prozent ein etwas besseres Ergebnis als bei der vorherigen Europawahl erreichte. Die Linke verharrt im Wittelsbacher Land bei anderthalb Prozent der Stimmen.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Der Sieger im Landkreis heißt: Wahlbeteiligung

Lesen Sie dazu die Reaktionen: Freude, Euphorie und Frust - Reaktionen zur Europawahl

Themen Folgen