vor 17 Min.

Grüne rufen zu Demo gegen AfD in Rehling auf

Auf Scherneck bei Rehling soll am Freitagabend „Zeichen gegen Faschismus“ bei einer zeitgleichen AfD-Wahlveranstaltung gesetzt werden.

Von Christian Lichtenstern

Der Kreisverband der Grünen veranstaltet eine Kundgebung gegen eine Wahlveranstaltung der rechtspopulistischen AfD in Scherneck ( Rehling) am morgigen Freitag, 28. Februar. Landratskandidat Stefan Lindauer ruft in einer Mitteilung alle demokratischen Parteien und Wählergruppierungen, Vereine und Verbände dazu auf, „gemeinsam ein Zeichen gegen Faschismus und Antisemitismus und für Demokratie, Miteinander und Menschlichkeit zu setzen“. Die Demo von 18.45 bis 19.45 Uhr gegenüber dem Schloßbräustüberl Scherneck ist bereits beim Landratsamt angemeldet.

In Kissing war Gegenveranstaltungen parteiübergreifend organisiert

Inhaltlich und in der Zielrichtung finden die Grünen Zustimmung für ihre Aktion bei anderen Parteien. Bei der Organisation der Veranstaltung sehen sie sich aber nicht eingebunden. Die Grünen rufen mit ihrem Parteilogo zur Teilnahme auf. Das war bei einer Demo im September 2018 in Kissing anders. Dort demonstrierten 400 Bürger im Bündnis „Vielfalt ist stärker“ auf dem Rathausplatz gegen Rassismus. Bei einer AfD-Veranstaltung sprach damals der umstrittene Landeschef Björn Höcke aus Thüringen in einem Gasthaus in der Gemeinde. Die SPD hatte die Gegenveranstaltung zwar zunächst initiiert, daraus wurde dann aber eine parteiübergreifende Demonstration. SPD-Kreisvorsitzende Sandra Lederer: „Die Aktion ist gut. Wir haben aber damals alle ins Boot geholt.“

63 Bilder Friedlicher Protest gegen AfD-Politiker Björn Höcke in Kissing Bild: Michael Hochgemuth

Auch CSU-Kreisvorsitzender Peter Tomaschko hätte sich das gewünscht: Es sei auch besser, wenn der Protest aus der Mitte der Gesellschaft heraus organisiert werde. Dass AfD-Vertreter „offen rassistische und rechtsextreme Aussagen“ treffen und diese Partei alles andere als harmlos sei, spreche er bei seinen eigenen Veranstaltungen deutlich an, betont Tomaschko. Landrat Klaus Metzger berichtet, dass er zuletzt mit Naziparolen in Beiträgen auf seiner Seite in einem sozialen Medium im Internet konfrontiert war. Er lasse sich aber nicht provozieren. Anne Glas, Fraktionschefin der Unabhängigen im Kreistag, will sich mit ihrer Gruppierung besprechen, ob dem Aufruf der Grünen gefolgt wird. Sie selbst sei hin- und hergerissen: Werde die AfD mit solchen Aktionen nicht erst recht in den Fokus gerückt, frage sie sich.

Grüne wollen zeigen, dass Gesellschaft wachsam ist

Lindauer wünscht sich, dass dennoch viele Demokraten nach Scherneck kommen. Die Grünen hätten auch überlegt, ob der AfD so nur ein Forum geboten werde, sagt der Kreissprecher: „Wir haben uns dafür entschieden, weil wir zeigen wollen, dass wir wachsam sind.“ Konkreter Anlass sei die AfD-Annonce für die Wahlveranstaltung in Scherneck mit Themen-Schlagworten wie „steigende Gewaltkriminalität von Zuwanderern“ und der rassistische Anschlag in Hanau in der vergangenen Woche. Es sei unbestritten, wer geistiger Brandstifter hinter diesen Anschlägen sei. Die AfD vergifte „mit Hass und Hetze“ die Gesellschaft und mache mit Parolen Fremdenfeindlichkeit wieder salonfähig, so Lindauer im Aufruf.

Der AfD-Kreisvorsitzende Paul Traxl war am Mittwoch von der Redaktion für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Auf AfD reagieren oder sie doch besser ignorieren?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen