Grüne wollen Sitze im Aichacher Stadtrat verdoppeln

Plus Die Grünen sind derzeit mit zwei Sitzen im Aichacher Stadtrat vertreten. Bei der Kommunalwahl 2020 wollen sie diese Zahl mindestens verdoppeln.

Das Ziel der Grünen in Aichach für die Kommunalwahl ist klar: Sie möchten die Anzahl der Sitze im Stadtrat auf mindestens vier verdoppeln. Derzeit sind sie mit zwei Sitzen vertreten. Stadträtin Magdalena Federlin war bei der Nominierungsversammlung am Samstag optimistisch, dass dieses Ziel zu erreichen ist.

Warum die Grünen für Radwegekonzept in Oberer Vorstadt stimmten

Sie erklärte den rund 20 Zuhörern, warum die Grünen dem Radwegekonzept in der Oberen Vorstadt zugestimmt hatten, obwohl sie dagegen waren. Eine Periode lang saß Federlin als einzige Grüne im Stadtrat, seit knapp sechs Jahren ist Marion Zott dabei, damit sind sie zu zweit. Damit habe man ganz andere Möglichkeiten, sei aber immer noch zu wenig, sagte sie bei der Versammlung.

Als Beispiel nannte sie das Radwegekonzept sowie die Umgestaltung der Oberen Vorstadt: „Das wird runtergeschliffen, das ist der Wahnsinn.“ Die Grünen hätten im Stadtrat „flammende Plädoyers für Radfahrer und Senioren“ gehalten, so Federlin. „Wir haben fünf Stadtratssitzungen gerungen und gekämpft, damit wir den Kreisverkehr nicht bekommen.“ Am Schluss seien sie nur noch froh gewesen, dass es keinen Kreisverkehr gab, und hätten dem Radwegekonzept zugestimmt. „Obwohl es unseren Vorstellungen von Radverkehr überhaupt nicht entspricht.“

Grüne: „Ein Mann würde nicht schaden“

Wenn man so in der Minderheit sei, lächelten die anderen im Stadtrat nur leise, sagte sie. Zott stimmte zu: „Wir probieren, einiges zu bewegen, aber es geht halt nicht. Wir werden nur belächelt.“ Ein Satz, den sie in vielen Bereichen zu hören bekämen, sei: „Aichach ist noch nicht so weit.“ Eine fünfköpfige Gruppe wie die Freien Wähler werde ganz anders wahrgenommen, sagte Zott. Sie war überzeugt: „Ein Mann würde nicht schaden, um bei den alten weisen Männern wahrgenommen zu werden.“ Den Stadtrat bezeichnete Federlin als „fantasieloses Gremium“. Sie hoffte, dass bei der Kommunalwahl „Leute mit mehr Mut und Kreativität“ in den Stadtrat gewählt werden.

Die Grünen haben inzwischen die beiden Arbeitskreise Soziales sowie Verkehr und Energie eingerichtet. „Es gibt schon einige Konzepte, die erarbeitet wurden“, berichtete Christine Baier, die zusammen mit Alfred Seitz und Michael Wolf Ortssprecherin der Grünen ist. Baier, die auch für den Stadtrat kandidiert, nannte den Radverkehr in Aichach als ihren Schwerpunkt. Die Grünen würden nicht mehr als Nischenpartei gesehen, sondern würden angenommen, sagte Stefan Lindauer, Landratskandidat der Partei.

Kandidaten aller Altersgruppen stehen auf der Liste

Er gehörte zum Wahlvorstand bei der Nominierungsversammlung. Auf der Nominierungsliste, der die 19 Stimmberechtigten zustimmten, stehen Kandidaten aller Altersgruppen und mit ganz verschiedenen Berufen. Diese Unterschiedlichkeit sei die große Stärke der Gruppe, zeigte sich Josh Stadlmaier überzeugt. Er sagte: „Wenn wir Zusammenhalt hinbekommen, dann könnten auch Dinge sehr deutlich verändert werden.“

Die Stadtratsliste der Grünen in Aichach

1. Magdalena Federlin, 59, Geschäftsführerin, Stadt- und Kreisrätin

2. Alfred Seitz, 61, Fachwirt (IHK)

3. Marion Zott, 45, Krankenkassenbetriebswirtin, Stadträtin

4. Matthias Rösele, 37, Selbstständiger Web-Entwickler

5. Nora Deuschl-Forster, 41, Lehrerin

6. Josh Stadlmaier, 41, Lehrer

7. Sabine Kreitmeir, 33, Umweltingenieurin

8. Robert Käuferle, 61, Unternehmer

9. Carolin Held, 45, Dipl. Sozialpädagogin

10. Tino Horack, 61, Trainer

11. Andrea Kögl, 57, Konditormeisterin, Berufsschullehrerin

12. Peter Greppmair, 26, Rettungssanitäter

13. Sarah Höhn, 42, Tierärztin

14. Jakob Steinberger, 72, Rentner

15. Tina Harder, 43, Grundschullehrerin

16. Stefan Mader, 45, Fachkinderkrankenpfleger

17. Eva Schilberth, 54, Onlineredakteurin

18. Adrian Freyinger, 22, Schreiner

19. Margret Kammerl, 48, Gymnasiallehrerin

20. Helmut Frede, 73, Rentner

21. Sarah Andraschko, 26, Gesundheits- und Krankenpflegerin (BSC)

22. Matthias Löw, 60, Dipl. Geograf

23. Hannah Herrmann, 18, FÖJ bei Plant-for-the-Planet

24. Christine Baier, 80, Erzieherin i.R

25. Julia Baus, 50, Innenarchitektin

26. Eva Plabst, 69, Rentnerin

27. Doris Stegmair, 60, Psychologische Psychotherapeutin

28. Gabriele Obst, 64, Therapeutin

29. Yvonne Laves, 42, Dipl. Sozialpädagogin

30. Michael Zott, 45, Tierarzt

Die Ersatzkandidaten:

Katrin Bettermann

Josef Harrer, Drucker

Vera Engelschalk, Heilerziehungspflegerin

Ulrike Stepp, Lehrerin i.R. (drx)