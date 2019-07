vor 4 Min.

Grünes Licht für Häuser im Obstgarten

In Gundelsdorf dürfen vier Doppelhäuser gebaut werden – trotz anfänglicher Skepsis der Ratsmitglieder

Zwei Bauherren wollen insgesamt vier Doppelhäuser am Obstgarten im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf bauen. Sie sind nur über einen Bebauungsplan umsetzbar. Der Gemeinderat hatte die Angelegenheit an den Marktentwicklungsausschuss verwiesen – wegen der schwierigen Erschließung und wegen der Größe des Bauvorhabens. Die Sorge galt vor allem altem Baumbestand.

CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz sagte, der Ausschuss sei zunächst „von der Mächtigkeit erschlagen“ gewesen. Er und einige weitere Ratsmitglieder trafen sich mit den Bauherren vor Ort. Dabei kennzeichneten Leinen die Flächen der geplanten Häuser. Ketz lobte, die Bauherren hätten sich Gedanken gemacht, wie sie viele der Bäume erhalten: „Wir können uns mit dem Plan anfreunden.“ Die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann (CSU) sprach von einer „schönen, maßvollen Entwicklung“. Weil die Häuser keine Keller erhielten, würden die Wurzeln geschont.

Die Bauherren haben angekündigt, Einheimische bei der Vermarktung der Häuser zu bevorzugen. Sie müssen acht Stellplätze errichten, sechs davon müssen öffentlich zugänglich sein. Das Oberflächenwasser muss in Zisternen gesammelt werden, wenn es nicht versickern kann.

Der Dritte Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) regte an, möglicherweise nur eine einzige Zufahrt zu machen. Das wollen die Bauherren klären. Der Gemeinderat gab grünes Licht.

und Laternen in Gundelsdorf Das Staatliche Bauamt hat die Ampelschaltung an der Bürgermeister-Mörtl-Straße in Gundelsdorf verändert. Das Ziel: Die Ampel soll nun dauerhaft eingeschaltet sein. Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) gab im Gemeinderat Hinweise von Anwohnern weiter, wonach die Ampel nun auch nachts leuchte. Peter Fesenmeir vom Bauamt versprach, dem nachzugehen. Es sei nur vorgesehen gewesen, dass die Ampel von 6 bis 19 Uhr eingeschaltet ist.

Weil die Ampel nun länger als früher an ist, hat die Aichacher Polizei eine bessere Beleuchtung gefordert. Nur so könnten Fußgänger, die die Ampel benutzen, rechtzeitig erkannt werden. Der Gemeinderat stimmte insgesamt fünf neuen Laternen zu – zwei an der Ampel und drei (statt bisher zwei) an der Pfarrer-Kessler-Straße zu. Kosten: 10000 Euro.

in Kühnhausen Ein Ehepaar will im Ortsteil Kühnhausen ein Einfamilienhaus bauen. Das wäre auf dem vorgesehenen Areal nur mit einer Einbeziehungssatzung möglich. Im Gemeinderat gab es Bedenken, unter anderem wegen der Zufahrt. Die Gemeinde will nun das Gespräch mit dem Ehepaar suchen. (nsi)

