vor 17 Min.

Grünzug an der Paar: Was neben der Gleisbrücke noch geplant ist

Der Bauausschuss in Aichach nimmt die neue Gleisbrücke an der Paar unter die Lupe.

Die Gleisbrücke am Grünzug an der Paar in Aichach ist fertig. Davon überzeugt sich auch der Bauausschuss. Was im Stadtgarten noch alles geplant ist.

Von Fußgängern und Radlern wird die begehbar gemachte Gleisbrücke im Aichacher Stadtgarten rege genutzt. Davon konnten sich die Mitglieder des Aichacher Bauausschusses kürzlich selbst überzeugen, als sie sich ein Bild vom Grünzug an der Paar in diesem Bereich machten. Richard Brandner vom Bauamt vermittelte dazu Hintergrundwissen.

Was im Stadtgarten in Aichach alles geplant ist

Um den Bezug zur Vergangenheit der 1905 erbauten Brücke zu bewahren, sind die unteren Träger, der größte Teil der Bohlen unter dem Belag und die Schienen erhalten worden. Gebaut wurde sie, wie Brandner berichtete, zum Bau der Justizvollzugsanstalt. Später diente der Gleisanschluss der Beck-Mühle. Brandner zeigte den Ausschussmitgliedern die Flächen, die bei ausgiebigen Regenfällen überflutet werden können, ebenso wie die Ausgleichsflächen, die mit blühendem Bewuchs der Artenvielfalt dienen. Die Gleisbrücke kostete 210.000 Euro, der Wegebau 110.000 Euro. Am Spielplatz Biberburg sind Geräte für kleinere Kinder dazugekommen. Die mittlerweile angepflanzten Bäume sollen für Schatten sorgen.

Bauprogramm Aichach: Das sind die dicksten Brocken 1 / 7 Zurück Vorwärts Kanalbau: Gesamt 1,4 Millionen Euro; Optimierung der Kläranlage Aichach 400.000 Euro; Erweiterung Regenrückhaltebecken Gallenbach 30.000 Euro; Kanalerneuerung Blumenthaler Straße, zweiter Bauabschnitt 150.000 Euro; Kanalerneuerung Untermauerbach 600.000 Euro.

Wasserversorgung: Gesamt 2 Millionen Euro; Leitungserneuerung Steidlestraße 130.000 Euro; Wohnpark an der Sudetenstraße 60.000 Euro; Wasserwerk Untergriesbach, Optimierung der Anlagen 550.000 Euro; Sanierung Brunnen 6, energetische Verbesserung 225.000 Euro; Leitungserneuerung Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach 400.000 Euro; Leitungserneuerung Blumenthaler Straße in Klingen 500.000 Euro; Rückbau Tiefbrunnen Obermauerbach 80.000 Euro.

Straßen- und Brückenbau: Gesamt 2,1 Millionen Euro; Umgestaltung Obere Vorstadt 500.000 Euro (Restabwicklung); Neuausbau Gartenbau 480.000 Euro; Neuausbau Steidlestraße 300.000 Euro; Gehwegausbau Blumenthaler Straße 300.000 Euro; Deckensanierung Bachstraße 80.000 Euro; Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Tränkmühle – Sulzbach 120.000 Euro; Straßenbeleuchtung, Maßnahmen zur Energieeinsparung 60.000 Euro.

Grünanlagen und Gewässer: Gesamt 1,8 Millionen Euro; Grünzug entlang der Paar vom Stadtgarten zum Düker 250.000 Euro; Räumlicher Rechen Griesbacherl 100.000 Euro; Hochwasserschutz Aichach 350.000 Euro; Hochwasserschutz Kulturgraben in Griesbeckerzell 400.000 Euro; Burgplatz Oberwittelsbach 365.000 Euro; Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 105.000 Euro.

Hochbau: 2,9 Millionen Euro; BUS-System (Datenübertragungssystem) für Grundschule Aichach-Nord 170.000 Euro; Grundschule Ecknach, Planung für energetische Sanierung 50.000 Euro; Erweiterung Verwaltungsgebäude I 300.000 Euro; Baumaßnahmen zur Bayerischen Landesausstellung 280.000 Euro; Wittelsbacher Museum, Brandschutz 160.000 Euro; Neubau Kindertagesstätte auf dem Neusa-Gelände, Planungskosten 100.000 Euro; Modulbau Ersatz-Kinderkrippe 1 Million Euro; Dritte Gruppe in der Kinderkrippe Sonnenschein am Oberbernbacher Weg 300.000 Euro; Fahrradparksystem am Bahnhof 65 000 Euro; Abbruch Neusiedl-Haus Flurstraße 3 60.000 Euro; Neubau Feuerwehrhaus Mauerbach 60.000 Euro; Umbau Feuerwehrhaus Walchshofen 165.000 Euro.

Friedhöfe: 1000 Euro für Neuen Friedhof, Aussegnungshalle.

Spielplätze: Gesamt 6000 Euro; Pavillon für den Spielplatz in Oberwittelsbach.

Das Wasserwirtschaftsamt hat im März im gesamten Gebiet des Hochwasserschutzes 76 Hochstämme, 299 sogenannte Heister, also junge Laubbäume, und 1030 Sträucher gepflanzt. Im Stadtgarten nahe der Boulebahn beim Spielplatz sollen laut Brandner nächste Woche drei Bewegungsgeräte für Erwachsene aufgebaut werden. Auch eine Slackline, ein Balancierseil, kommt demnach. Folgen könnte später noch eine Plattform, zum Beispiel für Yoga. Dass der Hochwasserschutz gut funktioniert, konnten die Ausschussmitglieder am gut gefüllten Flutgraben sehen. Der Weg war teilweise überschwemmt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen