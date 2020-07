00:30 Uhr

Grundschule bekommt Leih-Tablets für die Schüler

Das Geld dafür stammt aus dem Digitalpakt Schule. Die Gemeinde Schiltberg finanziert Zusatzkosten

Voraussichtlich elf Tablet-Computer werden für die Grundschule in Schiltberg angeschafft. Finanziert wird das im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schule, Sonderbudget Leihgeräte“. Aus dem Programm stehen der Schule fast 3700 Euro zur Verfügung, um digitale Leihgeräte für die Schüler anzuschaffen und somit ein Homeschooling für alle Kinder zu gewährleisten.

Von dem Geld werden voraussichtlich elf Tablets besorgt. Die Kosten für Schutzhüllen und die Lizenzen von circa 530 Euro werden aus der Gemeindekasse finanziert. Bleibt nur die Frage offen, wie in einem Schadensfall reagiert werden soll.

Aber auch hierfür gibt es bereits eine Lösung, wie Bürgermeister Fabian Streit berichtet. Im Schulverband sei beschlossen worden, dieses Problem mithilfe eines Leihvertrags zwischen Eltern und Schule zu umgehen.

lBreitband für Ortsteile Im Rahmen des Förderverfahrens zur Verbesserung des Breitbandausbaus in den Ortsteilen Allenberg und Rapperzell hatte der Gemeinderat noch etliche Punkte für das Auswahlverfahren festzulegen. Bis 11. September können Angebote eingereicht werden. Unter anderem wird derjenige Netzbetreiber ausgewählt, der die geringste Wirtschaftlichkeitslücke ausweist. Im selben Zug wurde diese Wirtschaftlichkeitslücke von der Gemeinde auf maximal eine Million Euro gedeckelt. Somit behalten sich die Schiltberger vor, das Verfahren aufzuheben, sollte der Betrag überschritten werden.

lUnterhalt der Gewässer Für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung will die Gemeinde für das Jahr 2021 beim Landkreis Kosten in Höhe von 5700 Euro anmelden. Saniert werden müssen jeweils gut ein Kilometer des Rapperzeller Bachs und des Höfarter Bachs. Außerdem ist wieder mit diversen Biberanstauungen zu rechnen, hieß es.

lBrücken geprüft Bereits im April hat der TÜV Süd die Brücken in der Gemeinde geprüft, nun lag das Ergebnis vor. Instandsetzungsmaßnahmen müssen an den Schiltberger Weilachbrücken in der Hofberg- und Forststraße durchgeführt werden. Bei beiden Brücken muss demnach die Korrosionsschutzbeschichtung an den Geländern erneuert werden. In der Hofbergstraße ist außerdem eine Erneuerung der Übergangsquerfugen an den Kappen notwendig. Zudem sollten die Querfugen geöffnet werden, damit von oben eindringendes Wasser ungehindert ablaufen kann. Und es wird demnächst wieder ein Schwimmbagger zum Einsatz kommen, um die Schlammablagerungen im Bachbett zu entfernen. Der TÜV schlug eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer für die Brücke in der Forststraße vor. Diese lehnte der Gemeinderat ebenso ab wie eine Beschilderung mit Warnbaken; das Verkehrsaufkommen dort sei sehr gering, so die Begründung.

für Feuerwehr Für die vier Ortsfeuerwehren in Schiltberg, Allenberg, Rapperzell und Ruppertszell werden Ausrüstungsgegenstände für 8000 Euro angeschafft. „Wir haben dafür ein Budget über 10000 Euro im Haushalt eingeplant, es liegt also alles im Rahmen“, so Bürgermeister Streit.

lBauanträge Im Genehmigungsfreistellungsverfahren sind diese beiden Bauanträge behandelt worden: In der Thalhausener Straße in Aufhausen soll ein Kuhstall abgebrochen werden und in Allenberg soll im Waldweg eine bereits vom Gemeinderat genehmigte landwirtschaftliche Halle nun doch kleiner werden als vorgesehen. Im Verwaltungsweg zugestimmt wurde einer Terrassenüberdachung in der Flurstraße in Allenberg. Das ist künftig bei kleineren Bauvorhaben möglich, um den Bauherren Wartezeit zu ersparen, hieß es. Zugestimmt hat der Rat einem Einfamilienhaus in Metzenried, der Auffüllung einer Ackerteilfläche von circa 3000 Quadratmetern am nördlichen Ende von Schiltberg und dem Bau eines Carports im Mühlweg in Gundertshausen. (skw/ Symbolfoto: Arne Dedert, dpa)

