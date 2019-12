vor 19 Min.

„Gspenstermacher“ sind in Gebenhofen unterwegs

Katholischer Burschenverein führt an Weihnachten im Lechnersaal ein Stück von Ralph Wallner auf

Seit Wochen wird in Gebenhofen (Gemeinde Affing) unter der Regie von Gabi Escher und Matthias Steinherr für das diesjährige Theaterstück des Katholischen Burschenvereins Gebenhofen-Anwalting geprobt. Gespielt wird das Stück „Gspenstermacher“ von Ralph Wallner.

Zum Inhalt: Die beiden skurrilen Totengräber Schippe (Michael Brandmeier) und Schaufe (Sebastian Stegmair) kommen gerade so über die Runde und werden, abgesehen vom sympathischen Knecht Leo (Markus Menzinger), von jedermann gemieden. Dazu gehören auch die Dorfverrückte Philomena (Sophia Schmid) und die resolute Moorwirtin Rosa Moderer (Franziska Bachmeir). Eines Tages müssen die beiden Totengräber erfahren, dass ihr Gehalt gestrichen wird und sie nur noch pro Begräbnis bezahlt werden. Eine Flasche Gift lässt hier plötzlich finstere Gedanken aufkommen. Die Moorwirtin muss unterdessen einen langjährigen Streit mit der wohlhabenden Vevi Veichtl (Michaela Strobl) austragen. Denn beide sind am Schuster-Jackl (Jonas Steinherr) interessiert. Leo ist unterdessen an der jungen Lena (Maria Zeitlmeir) interessiert, die nur aufgrund eines Todesfalls auftaucht.

Zu viel sei nicht verraten, aber ein Fluch bringt hier einiges durcheinander und für manch einen bekommt der Begriff „Quälgeister“ eine ganz neue Bedeutung. Was dies zu bedeuten hat, sieht sich am besten jeder selbst im Lechnersaal in Gebenhofen an. (mibr)

Premiere wird am Sonntag, 22. Dezember, gefeiert. Die Aufführungen finden um 14 Uhr (Kinder - Seniorenvorstellung) und um 20 Uhr statt. An den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. sowie am 28. Dezember wird um 20 Uhr gespielt. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Platzreservierungen sind nicht möglich.

Themen folgen