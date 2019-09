vor 6 Min.

Günter Ferner feiert seinen 80. Geburtstag

Seine 80 Jahre sieht man Günter Ferner aus Rehling wahrlich nicht an. Im Kreise seiner Familie feierte er diesen runden Geburtstag. Der Jubilar lebt mit seiner Frau Gertraud seit 1973 in Rehling. Hier ist er seit vielen Jahren in zwei Ortsvereinen stark engagiert.

Ferner war er als Berufssoldat in Lagerlechfeld stationiert. Seine spätere Frau lernte er in Augsburg kennen. Es ist eine Nichte des noch bei vielen Rehlingern bekannten Pfarrers Heribert Lohner, seines Bruders Franz und seiner Schwester Maya. 1962 heiratete das Paar. Beruflich ging es nach Freising, bevor das Paar 1973 nach Rehling zog.

Am 1. Januar 1982 trat Ferner in die Soldatenkameradschaft Rehling ein. Dort löste er 1998 Peter Schwegler, den langjährigen Vorsitzenden, ab. Den Vorsitz hatte er zwölf Jahre lang inne, bevor er die Verantwortung an Anton Huber weitergab. Namens der Soldatenkameradschaft überbrachte Zweiter Vorsitzender Jochen Kistler die Glückwünsche und ein Geschenk.

Der Jubilar war immer schon ein begeisterter Sänger. Er schloss sich am 25. Januar 1994 dem damaligen Männergesangverein als aktiver Sänger an. Auch nach der Umwandlung in den gemischten Chor blieb er der Chorgemeinschaft als wichtiger Tenor treu. Noch heute singt er bei fast allen Veranstaltungen mit. Vorsitzende Hilde Thon würdigte dies bei der Probe im Kreise der Sänger ganz besonders. Dort ist der 80-Jährige auch durch seine lustige Art beliebt. Bei den lateinischen Liedtexten kann er seine Sprachkenntnisse einbringen. Thon überreichte dem Jubilar ein Präsent mit der Hoffnung, dass er den Chor noch viele Jahre unterstützen möge.

Seitens der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Alfred Rappel Glückwünsche und ein Präsent. Den Geburtstag feierte der Jubilar auswärts mit Frau Gertraud, den drei Kindern und den drei Enkeln. (at)

