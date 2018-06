Gute Nachricht für Musikfans in Aichach

2019 wird aus dem Stereowald-Festival der Stereostrand im San-Depot.

Das Stereowald-Festival wird es nicht mehr geben. Als vor drei Jahren das Aus für das Open Air verkündet wurde, war die Enttäuschung bei vielen Liebhabern von Livemusik unter freiem Himmel groß. Stereowald hatte es in nur zwei Jahren zum Kultstatus gebracht und auch überregional Aufmerksamkeit erregt.

Stereowald wird es nicht mehr geben. Stattdessen soll das Festival an einem neuen Ort und mit neuem Namen wieder aufleben. Die Nachricht, dass 2019 das Stereostrand im San-Depot stattfinden wird, wird im Internet geradezu gefeiert. Wer die Kommentare liest, kann kaum Zweifel daran haben, dass trotz dann vierjähriger Pause der Zuspruch groß sein wird. Bei den ersten beiden Auflagen waren es zu einem großen Teil die Grubetfreunde, die bei der Organisation mit einem enormen Kraftaufwand dabei waren. Diesmal sind die Macher darauf angewiesen, dass sich genügend Helfer finden, die Teil des Stereostrands sein wollen. Sorgen brauchen sie sich darum wohl nicht zu machen. Auch der Stereostrand soll ein Festival „von Aichach für Aichach“ werden. Das Konzept – regional, nachhaltig, für alle – spricht nach wie vor viele an. Egal ob im Wald oder am Strand.

Themen Folgen