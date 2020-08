07:00 Uhr

Gute Tat: Junge Frau legt Rentner aus Sielenbach Geld an der Kasse aus

Rentner aus Sielenbach bemerkt an der Kasse in einem Aichacher Supermarkt: Er hat seinen Geldbeutel vergessen.

Plus Ein Rentner aus Sielenbach bemerkt an der Kasse in einem Aichacher Supermarkt: Er hat seinen Geldbeutel vergessen. Die Hilfe, die er erhält, ändert seine Sichtweise.

Von Marlene Weyerer

Siegfried Nar ist immer noch komplett begeistert, wenn er von seinem Erlebnis erzählt. „So etwas habe ich jahrzehntelang nicht mehr erlebt“, sagt er. Der 73-Jährige fährt jede Woche zum Einkaufen nach Aichach. Als er in der vergangenen Woche im Supermarkt an der Kasse steht, bemerkt er: Er hat seinen Geldbeutel vergessen. Dem Rentner ist die Situation unangenehm. Außerdem ärgert er sich darüber, wieder heimfahren zu müssen.

Er erklärt gerade der Kassiererin, dass er seinen Geldbeutel nicht dabei hat, als die junge Frau hinter ihm anbietet, für ihn zu zahlen – obwohl er sie überhaupt nicht kennt. „Ich bin 73 Jahre alt und nicht auf den Mund gefallen“, so Nar. Aber in dem Moment habe er nicht gewusst, was er sagen solle: „Ich war sowas von platt.“

Rentner aus Sielenbach ist begeistert

26 Euro legt die 21-jährige Pia Hannak dem Rentner spontan aus. Nar sagt, er habe sich riesig darüber gefreut, nicht extra nach Sielenbach zurückfahren zu müssen. Vor dem Supermarkt tauschen die beiden dann ihre Kontaktdaten aus und der Rentner überweist der jungen Frau kurz darauf das Geld. Hannak sagt, sie habe sich gar keine Sorgen gemacht, dass sie das Geld nicht zurückbekommen könnte. Sie habe einfach nur spontan gehandelt. „Ich war mir sicher, dass ich ein gutes Werk damit vollbringe“, so die 21-Jährige.

Siegfried Nar hat sie damit jedenfalls beeindruckt. „Normalerweise erwartet man von jüngeren Leuten nicht besonders positive Reaktionen, wenn man als älterer Mensch Probleme hat“, sagt Nar. So habe er das bisher erlebt. Die freundliche Geste von Hannak ändert Nars Sichtweise. Er findet, die 21-Jährige ist eine echte „Gentlefrau“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen