vor 18 Min.

Habermann: Bald schon freie Fahrt an Franz-Beck-Straße

Der Kreisverkehr an der Kreuzung von Franz-Beck- und Bahnhofstraße nimmt Formen an. Das ist auf dieser aktuellen Luftaufnahme sehr gut zu erkennen. Früher als erwartet soll zumindest die Franz-Beck-Straße schon wieder frei befahrbar sein.

Früher als erwartet soll an der Großbaustelle an der Bahnhof- und Franz-Beck-Straße wieder freie Fahrt herrschen. Zumindest zum Teil.

Von Gert-Peter Schwank

„Überraschend gut und schnell“ laufen laut dem Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann die Arbeiten an der Großbaustelle in der Bahnhofstraße und an der Franz-Beck-Straße. Dies erklärte Habermann auf der Bürgerversammlung im Sulzbacher Schützenheim. Demzufolge rechnet das Stadtoberhaupt mit einer freien Fahrt auf der Franz-Beck-Straße bereits Anfang Juli. Das ist ein Monat früher als ursprünglich geplant.

Seit April läuft der Ausbau der Bahnhofstraße einschließlich des geplanten Kreisverkehrs an der Einmündung Franz-Beck-Straße und sorgt für Probleme und streckenweise lange Staus vor allem in der Donauwörther Straße, im Jakobiweg und in der Sudetenstraße. Habermann bat um Verständnis: „Da müssen wir durch.“ Wichtig sei, dass die Stadt im Zeitplan bleibt, weil unmittelbar darauf im Zuge der finanziellen Städtebauförderung die Neugestaltung der Oberen Vorstadt folgen soll.

Mit weiteren Verkehrsbehinderungen ist deshalb auch in Zukunft zu rechnen. Das gilt auch für die Bahnhofstraße Richtung InnenstadtSiewirdim Anschluss an den Kreisverkehr ausgebaut. Stadteinwärts bleibt die Bahnhofstraße also noch länger gesperrt. (gps)

