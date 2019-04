vor 18 Min.

Habermann wirbt für die Europäische Union

Aichachs Bürgermeister kritisiert Egoismus und Populismus in der Welt

Von Gerlinde Drexler

„Nimmt der Wahnsinn denn gar kein Ende mehr“, ist eine Frage, die Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann manchmal durch den Kopf schießt, wenn er die Zeitung aufschlägt. Beim Arbeitnehmerempfang der Stadt am Freitagabend sprach er unter anderem die Ära Trump oder den Brexit an. Rund 50 Teilnehmer aus Betrieben und Behörden waren ins Sisi-Schloss im Stadtteil Unterwittelsbach gekommen. Bereits zum 23. Mal fand der Empfang statt, der den Austausch untereinander fördern soll.

Die weltweit turbulenten Zeiten würden ihm „zuweilen schon etwas Sorgen bereiten“, sagte Habermann. Als Beispiele nannte er den Werteverfall, der seit Beginn der Ära Trump um sich greife und den politischen Stil, der rund um den Erdball immer mehr auf „Egoismus, Populismus, Selbstermächtigung und mangelnden Respekt vor dem Anderen“ angelegt sei. Der Bürgermeister weiter: „Als wenn unsere so offene, durchgängige, transparent gewordene Welt funktionieren könnte, wenn jeder nur an sich selber denkt, den eigenen Vorteil, den eigenen Profit im Auge hat.“

Der Bürgermeister sprach das wirtschaftliche Ungleichgewicht von Nord und Süd, kulturelle und religiöse Konflikte sowie Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung in der Welt an. „Und dann steuern wir auch noch in Europa auf einen Crash zu, den man sich in dieser Form noch vor ein paar Jahren so nicht hätte vorstellen können.“ Anstelle von Gemeinschaftssinn und politischer Diplomatie würden mehr und mehr nationaler Egoismus und politische Großmäuligkeit treten, kritisierte der Bürgermeister.

Habermanns eindringlicher Appell: „Bei der Europawahl dürfen wir nicht denen das Feld überlassen, die mit der EU absolut nix am Hut haben, und die allen Ernstes so tun, als ginge es uns ohne Europa viel besser.“ Es sei wichtig, wählen zu gehen, betonte Habermann. „Und es ist wichtig, die zu stärken, die den europäischen Gedanken hochhalten.“

Trotz aller „Schwächen und bürokratischem Unfug“ hätten alle von Europa profitiert, ist Habermanns Überzeugung. „Speziell wir in den Kommunen wissen, wovon wir sprechen.“ Es seien die Städtepartnerschaften gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg halfen, in verfeindeten Nachbarländern die Grenzen zu überwinden. Dass gerade die junge Generation den kulturellen Austausch genießt, erlebe er immer wieder, wenn er ausländische Partnerschulen des Deutschherren-Gymnasiums empfange, sagte der Bürgermeister. Er ist überzeugt: „Noch ist Europa nicht verloren.“ Auf die Rollenverteilung komme es an.

Mit der Rolle der Stadt Aichach ist Habermann zufrieden. „Unsere Stadt entwickelt sich in rasantem Tempo zu einem echten Mittelzentrum.“ Das Einkaufszentrum Milchwerk werde als echter Gewinn gewertet, der Grünzug Paar von der Bevölkerung geschätzt und im kommenden Jahr stehe die Landesausstellung an. Dass es Ärger wegen des Titels gab, kann Habermann nicht verstehen. „Aber so läuft es halt in der heutigen Zeit. Nichts scheint mehr Akzeptanz zu finden, da wird ganz schnell mal ein Stein losgetreten und bis du schaust, hast du eine Lawine vor der Tür.“

Das alles passe in eine Welt des Wandels, in eine Welt, die mit dem Schlagwort Kompetenz 4.0 umschrieben werde, sagte Habermann. Die rasant voranschreitende Digitalisierung werde das Leben und auch das Arbeitsleben von Grund auf verändern, war er überzeugt. „Wir leben in einer rasanten Zeit des Umbruchs.“ Darauf rechtzeitig zu reagieren, sei in Aichach recht gut gelungen, fand er. Viele Unternehmen boomen, das interkommunale Gewerbegebiet Acht300 ist nahezu ausverkauft und die Arbeitslosigkeit liegt seit Jahren bei rund zwei Prozent.

Boshaft und politisch unkorrekt nahmen Reiner und Dieter Panitz, bekannt als das Duo Mehlprimeln, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufs Korn. Sie unterhielten das Publikum mit ihren „Weltgeistfunken“.

Themen Folgen