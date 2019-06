vor 18 Min.

Hackschnitzel: Verschenken oder verkaufen

Könnte Gemeinde aus Holz noch Geld machen? Und war das Feuerwehrauto doch teurer als gedacht?

Gut eine Stunde referierte Hubert Wachinger in der Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats am Donnerstagabend über die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses, der sich im Februar 2019 mit der Überprüfung der Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 befasst hat. Stefan Asam, Peter Liebl, Lorenz Mahl und Hubert Wachinger hatten sich das Haushaltsjahr 2016 vorgenommen und fanden „keine gravierenden Mängel“, so Wachinger. Einstimmig wurde die Jahresrechnung demzufolge festgestellt. Die Haushaltsüberschreitung von knapp 50000 Euro wurde längst im Gemeinderat genehmigt.

Stefan Asam, Manfred Kern, Lorenz Mahl und Hubert Wachinger hatten sich anschließend das Haushaltsjahr 2017 vorgeknöpft. Für dieses Jahr fiel die Liste der Beanstandungen doch deutlich länger aus, obgleich auch diese Jahresrechnung final einstimmig festgestellt wurde. Diskutiert wurde dennoch, und zwar warum die Gemeinde Obergriesbach ihre Hackschnitzel nicht zu Geld macht, sondern verschenkt. Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler erklärte, dass dies nicht wirtschaftlich sei.

Auch das Fahrzeug, das die Freiwillige Feuerwehr Obergriesbach zunächst zu einem Schnäppchenpreis von 2500 Euro erworben hatte und anschließend direkt reparieren musste, stand in der Diskussion. Der Grund: Die Reparaturkosten lagen nur unwesentlich unter den Anschaffungskosten, weshalb die Sinnhaftigkeit dieser Reparatur im Raum stand. Darüber hinaus stolperte der Rechnungsprüfungsausschuss auch über die horrenden Stromkosten, die am Friedhof angefallen sind. 2017 wurden allein am Zahlinger Friedhof 5000 Kilowattstunden verbraucht. Final konnten alle Rückfragen des Ausschusses und der Räte geklärt werden. Ohne Aufgabe ist der Ausschuss dennoch nicht, denn Kämmerin Christine Treffler stellte die Jahresrechnung für 2018 vor. Einstimmig beschlossen die Räte die Jahresrechnung, genehmigten die Haushaltsüberschreitung von gut 112000 Euro, die durch eine höhere Gewerbesteuerumlage angefallen ist, und die Haushaltsreste für das Jahr 2018 in Höhe von über 2,3 Millionen Euro. Dahinter verbirgt sich ein Teilbetrag des Kredits, der im Jahr 2018 in Höhe von 3,8 Millionen Euro zwar aufgenommen wurde, von dem allerdings bislang nur 1,5 Millionen Euro abgerufen wurden. (brast)

